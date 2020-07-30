***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









ri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.954.622 12.732.702 3.099.611 4.925.517Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.954.622 12.732.702 3.099.611 4.925.517Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,07000000 0,16000000 0,04000000 0,06000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı5.954.622 12.688.549Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 26.058.148 46.201.397Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -16.622.404 -29.218.520Alınan Ücret ve Komisyonlar27 5.286.325 7.615.520Elde Edilen Diğer Kazançlar32 3.315.774 4.031.962Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -6.609.023 -8.864.865Ödenen Vergiler-3.992.096 -2.256.935Diğer22,33,34 -1.482.102 -4.820.010Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim88.756.289 23.787.784Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 92.940.754 24.764.465Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 5.154.852 175.356Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -305.766 -114.353Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)369.862 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -5.459.710 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -3.943.703 -1.037.684Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı94.710.911 36.476.333YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -126.470 -551.394Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11 0 20.236Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-126.470 -531.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16, 18 7.320.315.627 5.061.231.857Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16, 18 -7.415.406.938 -5.095.833.168Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-95.091.311 -34.601.311Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-506.870 1.343.864Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.949.589 752.639Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.442.719 2.096.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.954.622 12.732.702 3.099.611 4.925.517DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.954.622 12.732.702 3.099.611 4.925.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.442.719 0 2.442.719 2.949.589 0 2.949.589GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)312.326.975 11.046 312.338.021 400.098.643 5.180.132 405.278.775Faktoring Alacakları306.427.268 11.046 306.438.314 396.935.859 5.180.132 402.115.991İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 248.740.480 0 248.740.480 341.676.460 5.170.544 346.847.004Diğer Faktoring Alacakları9.1 57.686.788 11.046 57.697.834 55.259.399 9.588 55.268.987İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 21.540.578 0 21.540.578 17.257.429 0 17.257.429Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -15.640.871 0 -15.640.871 -14.094.645 0 -14.094.645ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.851.174 0 2.851.174 2.546.445 0 2.546.445MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 192.821 0 192.821 167.826 0 167.826YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 869.824 0 869.824 5.313.925 0 5.313.925ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 311.172 0 311.172 278.091 0 278.091DİĞER AKTİFLER14 45.545.001 0 45.545.001 46.027.651 1.325 46.028.976ARA TOPLAM364.539.686 11.046 364.550.732 457.382.170 5.181.457 462.563.627SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312Satış Amaçlı15 3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312VARLIKLAR TOPLAMI367.613.887 11.046 367.624.933 460.919.482 5.181.457 466.100.939YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 141.806.769 0 141.806.769 231.666.052 5.191.738 236.857.790FAKTORİNG BORÇLARI9.1 141.655 0 141.655 447.421 0 447.421KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.714.678 0 2.714.678 2.344.816 0 2.344.816İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 58.651.457 0 58.651.457 63.061.304 0 63.061.304GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR1.685.884 0 1.685.884 1.567.293 0 1.567.293Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 1.685.884 0 1.685.884 1.567.293 0 1.567.293CARİ VERGİ BORCU22 2.216.159 0 2.216.159 7.411.606 0 7.411.606ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 299.699 0 299.699 256.699 0 256.699ARA TOPLAM207.516.301 0 207.516.301 306.755.191 5.191.738 311.946.929SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR160.108.632 0 160.108.632 154.154.010 0 154.154.010Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -34.864 0 -34.864 -34.864 0 -34.864Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri50.928.448 0 50.928.448 50.928.448 0 50.928.448Yasal Yedekler26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 22.540.867 0 22.540.867 22.540.867 0 22.540.867Diğer Kar Yedekleri404.306 0 404.306 404.306 0 404.306Kar veya Zarar29.215.048 0 29.215.048 23.260.426 0 23.260.426Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 23.260.426 0 23.260.426 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı5.954.622 0 5.954.622 23.200.453 0 23.200.453Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI367.624.933 0 367.624.933 460.909.201 5.191.738 466.100.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ127.083.812 0 127.083.812 127.590.670 0 127.590.670RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ143.104.147 67.646.131 210.750.278 143.595.461 52.217.604 195.813.065ALINAN TEMİNATLAR37 35.718.567.181 133.362.182 35.851.929.363 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978VERİLEN TEMİNATLAR37 45.000.000 0 45.000.000 55.000.000 0 55.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 382.267.669 121.175.231 503.442.900 476.300.355 85.941.752 562.242.107NAZIM HESAPLAR TOPLAMI36.416.022.809 322.183.544 36.738.206.353 35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864317BIST