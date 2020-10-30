***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Yeni Bakiye80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.390.497 18.390.497Kar Dağıtımı23.713.740 -1 -23.713.740 -1Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.713.740 -23.713.740Diğer-1 -1Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 15.527 50.928.448 59.972 18.390.497 149.394.444Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerYeni Bakiye80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.985.698 7.985.698Kar Dağıtımı23.200.453 -23.200.453Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.200.453 -23.200.453Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 7.985.698 162.139.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ45.546.185 82.135.538 12.745.927 26.103.513FAKTORİNG GELİRLERİ27 4.731İskontolu35.454.767 60.976.963 9.435.860 20.809.168Diğer2.467.345 10.054.273 972. 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.349.941 -1.535.776 -416.013 -489.191BRÜT KAR (ZARAR)21.335.873 38.414.524 6.091.947 12.647.604ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -9.228.451 -12.883.739 -2.619.428 -4.018.874Personel Giderleri-5.501.481 -8.092.847 -1.380.984 -2.342.401Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-270.524 -261.702 -121.320 -92.315Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-3.456.446 -4.529.190 -1.117.124 -1.584.158Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)12.107.422 25.530.785 3.472.519 8.628.730DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 6.439.672 7.072.562 2.951.884 2.488.493Bankalardan Alınan Faizler287.850 654.947 115.836 102.840Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı5.462.452 4.912.762 2.591.149 2.037.270Diğer689.370 1.504.853 244.899 348.383KARŞILIK GİDERLERİ33 -2.809.409 -4.713.846 -1.181.610 -1.946.631Özel Karşılıklar-2.809.409 -4.713.846 -1.181.610 -1.946.631Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -5.386.276 -4.251.316 -2.571.168 -1.943.842Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-5.386.276 -4.251.316 -2.571.168 -1.943.842Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.351.409 23.638.185 2.671.625 7.226.750BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.351.409 23.638.185 2.671.625 7.226.750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -2.365.711 -5.247.688 -640.549 -1.568.955Cari Vergi Karşılığı-2.437.901 -5.304.569 -679.659 -1.581.683Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi72.190 56.881 39.110 12.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.985.698 18.390.497 2.031.076 5.657.795DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.985.698 18.390.497 2.031.076 5.657.795Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.985.698 18.390.497 2.031.076 5.657.795Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,10000000 0,23000000 0,03000000 0,07000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı7.985.698 18.333.616Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 35.400.553 66.972.337Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -22.860.371 -42.185.238Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 7.624.073 11.104.302Elde Edilen Diğer Kazançlar32 6.151.822 6.417.615Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -9.228.451 -12.883.739Ödenen Vergiler-5.930.975 -3.615.178Diğer22,33,34 -3.170.953 -7.476.483Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim76.223.031 -12.589.058Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 77.021.841 -11.724.015Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 4.257.499 410.216Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 427.668 -487.386Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)250.300 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -3.343.377 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -2.390.900 -787.873Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı84.208.729 5.744.558YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -126.470 -286.111Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 0 20.236Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-126.470 -265.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 10.196.423.969 8.592.616.304Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -10.241.317.697 -8.597.009.228Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-44.893.728 -4.392.924Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)39.188.531 1.085.759Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.949.589 752.639Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar42.138.120 1.838.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.985.698 18.390.497 2.031.076 5.657.795DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.985.698 18.390.497 2.031.076 5.657.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 42.138.120 0 42.138.120 2.949.589 0 2.949.589GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)324.990.192 3.266.742 328.256.934 400.098.643 5.180.132 405.278.775Faktoring Alacakları317.580.220 3.266.742 320.846.962 396.935.859 5.180.132 402.115.991İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 259.388.982 3.254.201 262.643.183 341.676.460 5.170.544 346.847.004Diğer Faktoring Alacakları9.1 58.191.238 12.541 58.203.779 55.259.399 9.588 55.268.987İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 24.130.795 0 24.130.795 17.257.429 0 17.257.429Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -16.720.823 0 -16.720.823 -14.094.645 0 -14.094.645ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.677.071 0 2.677.071 2.546.445 0 2.546.445MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 174.652 0 174.652 167.826 0 167.826YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 1.762.149 0 1.762.149 5.313.925 0 5.313.925ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 350.282 0 350.282 278.091 0 278.091DİĞER AKTİFLER14 45.702.204 987 45.703.191 46.027.651 1.325 46.028.976ARA TOPLAM417.794.670 3.267.729 421.062.399 457.382.170 5.181.457 462.563.627SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312Satış Amaçlı15 3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312VARLIKLAR TOPLAMI420.868.871 3.267.729 424.136.600 460.919.482 5.181.457 466.100.939YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 167.845.635 2.725.050 170.570.685 231.666.052 5.191.738 236.857.790FAKTORİNG BORÇLARI9.1 330.079 545.010 875.089 447.421 0 447.421KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.595.116 0 2.595.116 2.344.816 0 2.344.816İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 82.962.433 0 82.962.433 63.061.304 0 63.061.304GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR1.947.976 0 1.947.976 1.567.293 0 1.567.293Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 1.947.976 0 1.947.976 1.567.293 0 1.567.293CARİ VERGİ BORCU22 2.783.950 0 2.783.950 7.411.606 0 7.411.606ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 261.643 0 261.643 256.699 0 256.699ARA TOPLAM258.726.832 3.270.060 261.996.892 306.755.191 5.191.738 311.946.929SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR162.139.708 0 162.139.708 154.154.010 0 154.154.010Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -34.864 0 -34.864 -34.864 0 -34.864Kar Yedekleri74.128.901 0 74.128.901 50.928.448 0 50.928.448Yasal Yedekler26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 45.741.320 0 45.741.320 22.540.867 0 22.540.867Diğer Kar Yedekleri404.306 0 404.306 404.306 0 404.306Kar veya Zarar8.045.671 0 8.045.671 23.260.426 0 23.260.426Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı7.985.698 0 7.985.698 23.200.453 0 23.200.453Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI420.866.540 3.270.060 424.136.600 460.909.201 5.191.738 466.100.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ132.944.552 0 132.944.552 127.590.670 0 127.590.670RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ150.874.978 80.269.377 231.144.355 143.595.461 52.217.604 195.813.065ALINAN TEMİNATLAR37 36.050.193.228 150.565.323 36.200.758.551 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978VERİLEN TEMİNATLAR37 45.000.000 0 45.000.000 55.000.000 0 55.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 399.268.049 116.245.604 515.513.653 476.300.355 85.941.752 562.242.107NAZIM HESAPLAR TOPLAMI36.778.280.807 347.080.304 37.125.361.111 35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885021BIST