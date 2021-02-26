***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Yeni Bakiye26 80.000.000 15.527 27.214.708 59.973 23.713.740 131.003.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.391 23.200.453 23.150.062Kar Dağıtımı23.713.740 -23.713.740Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.713.740 -23.713.740Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Yeni Bakiye26 80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.817 15.400.029 15.471.846Kar Dağıtımı23.200.453 -23.200.453Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.200.453 -23.200.453Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ60.081.591 106.361.761FAKTORİNG GELİRLERİ27 60.081.591 106.361.761Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler49.760.025 92.101.181İskontolu46.219.415 80.565.497Diğer3.540.610 11.535.684Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar10.321.566 14.260.580İskontolu7.942.148 9.202.691Diğer2.379.418 5.057.889FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -33.608.510 -54.665.023Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-23.613.218 -46.323.127Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.192.307 -6.209.977Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.802.985 -2.131.919BRÜT KAR (ZARAR)26.473.081 51.696.738ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -11.840.337 -16.690.925Personel Giderleri-7.150.852 -10.424.854Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-29.746 -266.515Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-4.659.739 -5.999.556Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)14.632.744 35.005.813DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 10.081.807 8.623.119Bankalardan Alınan Faizler366.409 717.147Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı8.859.106 6.119.106Diğer856.292 1.786.866KARŞILIK GİDERLERİ33 -7.077.757 -8.366.472Özel Karşılıklar-6.737.509 -8.366.472Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer-340.248 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -8.765.055 -5.446.148Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-8.765.055 -5.446.148Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.871.739 29.816.312BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)32 8.648.367 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.520.106 29.816.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -2.120.077 -6.615.859Cari Vergi Karşılığı-2.220.089 -6.704.977Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi100.012 89.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)15.400.029 23.200.453DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI15.400.029 23.200.453Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15.400.029 23.200.453Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,19000000 0,29000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı15.400.029 23.200.453Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 43.388.925 84.113.838Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -31.805.525 -52.533.104Alınan Ücret ve Komisyonlar27 10.321.566 14.260.580Elde Edilen Diğer Kazançlar32 9.715.398 7.905.972Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar338.018Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -11.840.337 -16.690.925Ödenen Vergiler-7.652.519 -3.796.657Diğer22,33,34 3.272.521 -10.397.269Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim110.197.238 -49.391.148Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 71.862.680 -19.588.433Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 43.536.912 -46.416.436Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 455.082 -841.334Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)505.798 2.344.816Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -3.376.575 14.497.822Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 -2.786.659 612.417Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı125.597.267 -26.190.695YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)10 -48.813.494Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -195.874 -306.410Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 0 2.339.000Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-49.009.368 2.032.590FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 12.735.730.011 13.368.886.839Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -12.811.463.578 -13.342.531.784Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-75.733.567 26.355.055Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)854.332 2.196.950Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.949.589 752.639Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.803.921 2.949.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.400.029 23.200.453DİĞER KAPSAMLI GELİRLER71.817 -50.391Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar71.817 -50.391Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)89.770 -62.989Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.953 12.598Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.471.846 23.150.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 3.803.921 0 3.803.921 2.949.589 0 2.949.589GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)330.704.425 2.711.670 333.416.095 400.098.643 5.180.132 405.278.775Faktoring Alacakları310.071.618 2.711.670 312.783.288 396.935.859 5.180.132 402.115.991İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 263.644.127 2.699.821 266.343.948 341.676.460 5.170.544 346.847.004Diğer Faktoring Alacakları9.1 46.427.491 11.849 46.439.340 55.259.399 9.588 55.268.987Takipteki Alacaklar9.3 29.558.457 0 29.558.457 17.257.429 0 17.257.429Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -8.925.650 0 -8.925.650 -14.094.645 0 -14.094.645ORTAKLIK YATIRIMLARI10 48.813.494 0 48.813.494 0 0 0İştirakler (Net)48.813.494 0 48.813.494 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.942.593 0 2.942.593 2.546.445 0 2.546.445MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 157.423 0 157.423 167.826 0 167.826YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 2.456.348 0 2.456.348 5.313.925 0 5.313.925ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 360.150 0 360.150 278.091 0 278.091DİĞER AKTİFLER14 5.539.987 835 5.540.822 46.027.651 1.325 46.028.976ARA TOPLAM394.778.341 2.712.505 397.490.846 457.382.170 5.181.457 462.563.627SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312Satış Amaçlı15 3.074.201 0 3.074.201 3.537.312 0 3.537.312VARLIKLAR TOPLAMI397.852.542 2.712.505 400.565.047 460.919.482 5.181.457 466.100.939YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 180.745.278 2.702.370 183.447.648 231.666.052 5.191.738 236.857.790FAKTORİNG BORÇLARI9.1 902.503 0 902.503 447.421 0 447.421KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.850.614 0 2.850.614 2.344.816 0 2.344.816İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 38.397.746 0 38.397.746 63.061.304 0 63.061.304GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR2.274.344 0 2.274.344 1.567.293 0 1.567.293Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 1.934.096 0 1.934.096 1.567.293 0 1.567.293Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar340.248 0 340.248 0 0 0CARİ VERGİ BORCU22 2.806.539 0 2.806.539 7.411.606 0 7.411.606ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 259.797 0 259.797 256.699 0 256.699ARA TOPLAM228.236.821 2.702.370 230.939.191 306.755.191 5.191.738 311.946.929SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR169.625.856 0 169.625.856 154.154.010 0 154.154.010Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 36.953 0 36.953 -34.864 0 -34.864Kar Yedekleri74.128.901 0 74.128.901 50.928.448 0 50.928.448Yasal Yedekler26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 45.741.320 0 45.741.320 22.540.867 0 22.540.867Diğer Kar Yedekleri404.306 0 404.306 404.306 0 404.306Kar veya Zarar15.460.002 0 15.460.002 23.260.426 0 23.260.426Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı15.400.029 0 15.400.029 23.200.453 0 23.200.453YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI397.862.677 2.702.370 400.565.047 460.909.201 5.191.738 466.100.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ138.728.523 0 138.728.523 127.590.670 0 127.590.670RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ149.148.247 79.499.679 228.647.926 143.595.461 52.217.604 195.813.065ALINAN TEMİNATLAR37 36.251.723.449 143.613.867 36.395.337.316 35.122.782.939 114.603.039 35.237.385.978VERİLEN TEMİNATLAR37 45.000.000 0 45.000.000 55.000.000 0 55.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 425.731.860 106.420.030 532.151.890 476.300.355 85.941.752 562.242.107NAZIM HESAPLAR TOPLAMI37.010.332.079 329.533.576 37.339.865.655 35.925.269.425 252.762.395 36.178.031.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913392BIST