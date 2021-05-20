***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Yeni Bakiye80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.855.011 0 2.855.011Kar Dağıtımı23.200.453 -23.200.453 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.200.453 -23.200.453 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 2.855.011 157.009.021Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler3.066.594 0 3.066.594Yeni Bakiye80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.066.594 3.066.594Kar Dağıtımı15.400.029 -15.400.029Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.400.029 -15.400.029Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 36.953 74.128.901 15.460.002 3.066.594 172.692.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ20.230.674 18.844.416FAKTORİNG GELİRLERİ27 20.230.674 18.844.416Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler17.193.573 15.921.565İskontolu15.937.118 15.404.610Diğer1.256.455 516.955Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.037.101 2.922.851İskontolu2.485.497 2.378.034Diğer551.604 544.817FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -12.592.499 -10.568.363Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-8.179.196 -7.229.489Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.937.757 -2.817.469Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-475.546 -521.405BRÜT KAR (ZARAR)7.638.175 8.276.053ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -3.383.655 -3.839.592Personel Giderleri-1.913.777 -2.539.880Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-151.406 -78.799Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-1.318.472 -1.220.913Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)4.254.520 4.436.461DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 4.916.748 1.914.151Bankalardan Alınan Faizler68.648 136.590Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı3.327.753 1.498.910Diğer1.520.347 278.651KARŞILIK GİDERLERİ33 -3.167.329 -1.209.638Özel Karşılıklar-3.167.329 -1.209.638Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -3.306.329 -1.461.764Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-3.306.329 -1.461.764Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.697.610 3.679.210BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)32 932.990 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.630.600 3.679.210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -564.006 -824.199Cari Vergi Karşılığı-668.598 -864.840Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi104.592 40.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.066.594 2.855.011DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI3.066.594 2.855.011Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.066.594 2.855.011Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı3.066.594 2.855.011Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27, 32, 33 14.094.892 14.848.517Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -12.116.953 -10.046.958Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 3.037.101 2.922.851Elde Edilen Diğer Kazançlar32 4.848.100 1.777.561Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -3.383.655 -3.839.592Ödenen Vergiler-1.338.883 -2.740.315Diğer22, 33, 34 -2.074.008 -67.053Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-53.566.437 31.457.253Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -82.999.541 29.159.174Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11, 12, 14, 15, 22 -970.185 5.440.913Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -737.932 623.150Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-140.809 178.131Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 32.125.451 308.803Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18, 20, 22, 24, 26 -843.421 -4.252.918Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-50.499.843 34.312.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)10 -932.990 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11. 12 -150.062 -64.685Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11. 12 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.083.052 -64.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16, 18 1.528.351.909 4.530.437.319Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16, 18 -1.477.625.784 -4.561.584.330Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit50.726.125 -31.147.011Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-856.770 3.100.568Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.803.921 2.949.589Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.947.151 6.050.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.066.594 2.855.011DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.066.594 2.855.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.947.151 0 2.947.151 3.803.921 0 3.803.921GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)416.402.153 13.483 416.415.636 330.704.425 2.711.670 333.416.095Faktoring Alacakları402.151.579 13.483 402.165.062 310.071.618 2.711.670 312.783.288İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 334.075.349 0 334.075.349 263.644.127 2.699.821 266.343.948Diğer Faktoring Alacakları9.1 68.076.230 13.483 68.089.713 46.427.491 11.849 46.439.340İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 25.408.308 0 25.408.308 29.558.457 0 29.558.457Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -11.157.734 0 -11.157.734 -8.925.650 0 -8.925.650ORTAKLIK YATIRIMLARI10 49.746.484 0 49.746.484 48.813.494 0 48.813.494İştirakler (Net)49.746.484 0 49.746.484 48.813.494 0 48.813.494MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.889.399 0 2.889.399 2.942.593 0 2.942.593MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 142.976 0 142.976 157.423 0 157.423YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 2.461.075 0 2.461.075 2.456.348 0 2.456.348ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 464.743 0 464.743 360.150 0 360.150DİĞER AKTİFLER14 6.619.390 0 6.619.390 5.539.987 835 5.540.822ARA TOPLAM481.673.371 13.483 481.686.854 394.778.341 2.712.505 397.490.846SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201Satış Amaçlı15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201VARLIKLAR TOPLAMI484.747.572 13.483 484.761.055 397.852.542 2.712.505 400.565.047YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 198.625.174 0 198.625.174 180.745.278 2.702.370 183.447.648FAKTORİNG BORÇLARI9.1 164.571 0 164.571 902.503 0 902.503KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.709.805 0 2.709.805 2.850.614 0 2.850.614İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 103.845.019 0 103.845.019 38.397.746 0 38.397.746GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR2.767.652 0 2.767.652 2.274.344 0 2.274.344Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 2.427.404 0 2.427.404 1.934.096 0 1.934.096Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar340.248 0 340.248 340.248 0 340.248CARİ VERGİ BORCU22 3.602.626 0 3.602.626 2.806.539 0 2.806.539ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 352.280 1.478 353.758 259.797 0 259.797ARA TOPLAM312.067.127 1.478 312.068.605 228.236.821 2.702.370 230.939.191SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR172.692.450 0 172.692.450 169.625.856 0 169.625.856Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 36.953 0 36.953 36.953 0 36.953Kar Yedekleri74.128.901 0 74.128.901 74.128.901 0 74.128.901Yasal Yedekler26 27.983.275 0 27.983.275 27.983.275 0 27.983.275Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 45.741.320 0 45.741.320 45.741.320 0 45.741.320Diğer Kar Yedekleri404.306 0 404.306 404.306 0 404.306Kar veya Zarar18.526.596 0 18.526.596 15.460.002 0 15.460.002Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 15.460.002 0 15.460.002 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı3.066.594 0 3.066.594 15.400.029 0 15.400.029Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI484.759.577 1.478 484.761.055 397.862.677 2.702.370 400.565.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ138.278.952 0 138.278.952 138.728.523 0 138.728.523RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ237.828.834 25.327.925 263.156.759 149.148.247 79.499.679 228.647.926ALINAN TEMİNATLAR37 37.192.954.638 162.182.984 37.355.137.622 36.251.723.449 143.613.867 36.395.337.316VERİLEN TEMİNATLAR37 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0 45.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 512.936.749 117.744.752 630.681.501 425.731.860 106.420.030 532.151.890NAZIM HESAPLAR TOPLAMI38.126.999.173 305.255.661 38.432.254.834 37.010.332.079 329.533.576 37.339.865.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937029BIST