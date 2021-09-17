***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Yeni Bakiye80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.954.622 5.954.622Kar Dağıtımı23.200.453 -23.200.453Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.200.453 -23.200.453Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 5.954.622 160.108.632Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856Yeni Bakiye80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.856.953 3.856.953Kar Dağıtımı15.400.027 -15.400.029 -2Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.400.029 -15.400.029Diğer-2 -2Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 89.528.928 59.973 3.856.953 173.482.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ44.504.609 32.800.258 24.273.935 13.955.842FAKTORİNG GELİRLERİ27 44.504.609 32.800.258 24.273.935 13.955.842Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler37.938.689 27.513.933 20.745.116 11.592.368İskontolu34.107.213 26.018.907 18.170.095 10.614.297Diğer3.831.476 1.495.026 2.575.021 978.071Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.565.920 5.286.325 3.528.819 2.363.474İskontolu5.032.871 4.093.338 2.547.374 1.715.304Diğer1.533.049 1.192.987 981.445 648.170FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -28.464.253 -17.556.332 -15.871.754 -6.987.969Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-18.838.107 -12.121.166 -10.658.911 -4.891.677Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0 0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.528.109 -4.501.238 -4.590.352 -1.683.769Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.098.037 -933.928 -622.491 -412.523BRÜT KAR (ZARAR)16.040.356 15.243.926 8.402.181 6.967.873ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -7.286.151 -6.609.023 -3.902.496 -2.769.431Personel Giderleri-4.323.528 -4.120.497 -2.409.751 -1.580.617Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-181.987 -149.204 -30.581 -70.405Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-2.780.636 -2.339.322 -1.462.164 -1.118.409Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)8.754.205 8.634.903 4.499.685 4.198.442DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 7.289.255 3.487.788 2.372.507 1.573.637Bankalardan Alınan Faizler279.490 172.014 210.842 35.424Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri411 0 411 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı4.862.017 2.871.303 1.534.264 1.372.393Diğer2.147.337 444.471 626.990 165.820KARŞILIK GİDERLERİ33 -7.364.896 -1.627.799 -4.197.567 -418.161Özel Karşılıklar-7.364.896 -1.627.799 -4.197.567 -418.161DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -4.794.101 -2.815.108 -1.487.772 -1.353.344Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-4.794.101 -2.815.108 -1.487.772 -1.353.344Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.884.463 7.679.784 1.186.853 4.000.574BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)32 932.990 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.817.453 7.679.784 1.186.853 4.000.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -960.500 -1.725.162 -396.494 -900.963Cari Vergi Karşılığı-1.079.439 -1.758.242 -410.841 -893.402Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi118.939 33 FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 35 0,05000000 0,07000000 0,01000000 0,04000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı3.856.953 5.954.622Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27.32.33 30.853.283 26.058.148Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -27.366.216 -16.622.404Alınan Temettüler411Alınan Ücret ve Komisyonlar27 6.565.920 5.286.325Elde Edilen Diğer Kazançlar32 6.889.803 3.315.774Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -7.286.151 -6.609.023Ödenen Vergiler-3.764.601 -3.992.096Diğer22.33.34 -2.035.496 -1.482.102Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-20.291.809 88.756.289Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -47.760.667 92.940.754Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11.12.14.15.22 791.648 5.154.852Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -760.414 -305.766Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-288.456 369.862Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -1.518.783 -5.459.710Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.20.22.24.26 29.244.863 -3.943.703Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-16.434.856 94.710.911YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)10 -1.052.541 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11.12 -162.022 -126.470Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11.12 0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.214.563 -126.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.18 4.781.707.566 7.320.315.627Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16.18 -4.765.033.285 -7.415.406.938Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit16.674.281 -95.091.311Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-975.138 -506.870Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.803.921 2.949.589Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.828.783 2.442.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.856.953 5.954.622 790.359 3.099.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.828.783 0 2.828.783 3.803.921 0 3.803.921GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)381.162.750 14.012 381.176.762 330.704.425 2.711.670 333.416.095Faktoring Alacakları370.999.886 14.012 371.013.898 310.071.618 2.711.670 312.783.288İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 291.966.428 0 291.966.428 263.644.127 2.699.821 266.343.948Diğer Faktoring Alacakları9.1 79.033.458 14.012 79.047.470 46.427.491 11.849 46.439.340Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 19.834.902 0 19.834.902 29.558.457 0 29.558.457Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -9.672.038 0 -9.672.038 -8.925.650 0 -8.925.650ORTAKLIK YATIRIMLARI10 49.866.035 0 49.866.035 48.813.494 0 48.813.494İştirakler (Net)49.866.035 0 49.866.035 48.813.494 0 48.813.494MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.680.453 0 2.680.453 2.942.593 0 2.942.593MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 142.070 0 142.070 157.423 0 157.423YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 916.569 0 916.569 2.456.348 0 2.456.348ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 479.090 0 479.090 360.150 0 360.150DİĞER AKTİFLER14 6.609.528 0 6.609.528 5.539.987 835 5.540.822ARA TOPLAM444.685.278 14.012 444.699.290 394.778.341 2.712.505 397.490.846SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201Satış Amaçlı15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201VARLIKLAR TOPLAMI447.759.479 14.012 447.773.491 397.852.542 2.712.505 400.565.047YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 225.803.146 0 225.803.146 180.745.278 2.702.370 183.447.648FAKTORİNG BORÇLARI9.1 142.089 0 142.089 902.503 0 902.503KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.562.158 0 2.562.158 2.850.614 0 2.850.614İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 40.848.415 0 40.848.415 38.397.746 0 38.397.746GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR2.591.812 0 2.591.812 2.274.344 0 2.274.344Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 2.251.564 0 2.251.564 1.934.096 0 1.934.096Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar340.248 0 340.248 340.248 0 340.248CARİ VERGİ BORCU22 1.774.700 0 1.774.700 2.806.539 0 2.806.539ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 568.364 0 568.364 259.797 0 259.797ARA TOPLAM274.290.684 0 274.290.684 228.236.821 2.702.370 230.939.191SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR173.482.807 0 173.482.807 169.625.856 0 169.625.856Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 36.953 0 36.953 36.953 0 36.953Kar Yedekleri89.528.928 0 89.528.928 74.128.901 0 74.128.901Yasal Yedekler26 28.344.790 0 28.344.790 27.983.275 0 27.983.275Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 52.131.466 0 52.131.466 45.741.320 0 45.741.320Diğer Kar Yedekleri9.052.672 0 9.052.672 404.306 0 404.306Kar veya Zarar3.916.926 0 3.916.926 15.460.002 0 15.460.002Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı3.856.953 0 3.856.953 15.400.029 0 15.400.029Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI447.773.491 0 447.773.491 397.862.677 2.702.370 400.565.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ137.559.918 0 137.559.918 138.728.523 0 138.728.523RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ244.397.385 27.754.173 272.151.558 149.148.247 79.499.679 228.647.926ALINAN TEMİNATLAR37 37.779.466.123 168.986.402 37.948.452.525 36.251.723.449 143.613.867 36.395.337.316VERİLEN TEMİNATLAR37 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0 45.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 469.456.752 113.784.419 583.241.171 425.731.860 106.420.030 532.151.890NAZIM HESAPLAR TOPLAMI38.675.880.178 310.524.994 38.986.405.172 37.010.332.079 329.533.576 37.339.865.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964343BIST