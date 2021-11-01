***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Yeni Bakiye80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.985.698 7.985.698Kar Dağıtımı23.200.453 -23.200.453Yedeklere Aktarılan Tutarlar23.200.453 -23.200.453Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 7.985.698 162.139.708Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856Yeni Bakiye80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.041.078 8.041.078Kar Dağıtımı15.400.027 -15.400.029 -2Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.400.029 -15.400.029 0Diğer-2 -2Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 36.953 89.528.928 59.973 8.041.078 177.666.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ68.354.332 45.546.185 23.849.723 12.745.927FAKTORİNG GELİRLERİ27 68.354.332 45.546.185 23.849.723 12.745.927Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler57.863.453 37.922.112 19.924.764 10.408.179İskontolu51.113.371 35.454.767 17.006.158 9.435.860Diğer6.750.082 2.467.345 2.918.606 972.319Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar10.490.879 7.624.073 3.924.959 2.337.748İskontolu7.551.767 5.847.240 2.518.896 1.753.902Diğer2.939.112 1.776.833 1.406.063 583.846FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -43.299.852 -24.210.312 -14.835.599 -6.653.980Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-28.807.005 -16.263.683 -9.968.898 -4.142.517Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-12.761.751 -6.596.688 -4.233.642 -2.095.450Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.731.096 -1.349.941 -633.059 -416.013BRÜT KAR (ZARAR)25.054.480 21.335.873 9.014.124 6.091.947ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -11.537.173 -9.228.451 -4.251.022 -2.619.428Personel Giderleri-6.999.534 -5.501.481 -2.676.006 -1.380.984Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-349.248 -270.524 -167.261 -121.320Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-4.188.391 -3.456.446 -1.407.755 -1.117.124Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)13.517.307 12.107.422 4.763.102 3.472.519DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 10.508.923 6.439.672 3.339.219 2.951.884Bankalardan Alınan Faizler344.274 287.850 64.373 115.836Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı7.597.836 5.462.452 2.735.819 2.591.149Diğer2.566.813 689.370 539.027 244.899KARŞILIK GİDERLERİ33 -7.801.966 -2.809.409 -437.070 -1.181.610Özel Karşılıklar-7.801.966 -2.809.409 -437.070 -1.181.610DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -7.522.362 -5.386.276 -2.728.261 -2.571.168Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-7.508.646 -5.386.276 -2.714.545 -2.571.168Diğer-13.716 0 -13.716 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.701.902 10.351.409 4.936.990 2.671.625BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)32 1.600.626 0 548.085 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.302.528 10.351.409 5.485.075 2.671.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.261.450 -2.365.711 -1.300.950 -640.549Cari Vergi Karşılığı-2.404.188 -2.437.901 -1.324.749 -679.659Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi142.738 72.190 23.799 39.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,10000000 0,10000000 0,05000000 0,03000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı8.041.078 7.985.698Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri27,32,33 50.405.761 35.400.553Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri30 -41.568.756 -22.860.371Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 10.490.879 7.624.073Elde Edilen Diğer Kazançlar32 10.164.649 6.151.822Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -11.537.173 -9.228.451Ödenen Vergiler-5.845.018 -5.930.975Diğer22,33,34 -4.069.264 -3.170.953Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-94.213.394 76.223.031Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -96.202.769 77.021.841Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 1.314.205 4.257.499Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 587.931 427.668Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-834.372 250.300Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -312.358 -3.343.377Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 1.233.969 -2.390.900Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-86.172.316 84.208.729YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)10 -1.600.626 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11 -150.062 -126.470Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.750.688 -126.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 7.599.700.974 10.196.423.969Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -7.512.910.825 -10.241.317.697Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit86.790.149 -44.893.728Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.132.855 39.188.531Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.803.921 2.949.589Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.671.066 42.138.120Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 2.671.066 0 2.671.066 3.803.921 0 3.803.921GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)429.618.864 0 429.618.864 330.704.425 2.711.670 333.416.095Faktoring Alacakları418.543.836 0 418.543.836 310.071.618 2.711.670 312.783.288İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 326.295.819 0 326.295.819 263.644.127 2.699.821 266.343.948Diğer Faktoring Alacakları9.1 92.248.017 0 92.248.017 46.427.491 11.849 46.439.340İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 21.032.135 0 21.032.135 29.558.457 0 29.558.457Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -9.957.107 0 -9.957.107 -8.925.650 0 -8.925.650ORTAKLIK YATIRIMLARI10 50.414.120 0 50.414.120 48.813.494 0 48.813.494İştirakler (Net)50.414.120 0 50.414.120 48.813.494 0 48.813.494MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.072.631 0 2.072.631 2.942.593 0 2.942.593MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 131.719 0 131.719 157.423 0 157.423YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 1.317.429 0 1.317.429 2.456.348 0 2.456.348ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 502.889 0 502.889 360.150 0 360.150DİĞER AKTİFLER14 6.268.525 0 6.268.525 5.539.987 835 5.540.822ARA TOPLAM492.997.243 0 492.997.243 394.778.341 2.712.505 397.490.846SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201Satış Amaçlı15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201VARLIKLAR TOPLAMI496.071.444 0 496.071.444 397.852.542 2.712.505 400.565.047YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 206.309.627 0 206.309.627 180.745.278 2.702.370 183.447.648FAKTORİNG BORÇLARI9.1 1.490.434 0 1.490.434 902.503 0 902.503KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.016.242 0 2.016.242 2.850.614 0 2.850.614İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 102.013.558 0 102.013.558 38.397.746 0 38.397.746GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR2.810.159 0 2.810.159 2.274.344 0 2.274.344Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 2.469.911 0 2.469.911 1.934.096 0 1.934.096Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar340.248 0 340.248 340.248 0 340.248CARİ VERGİ BORCU22 3.278.181 0 3.278.181 2.806.539 0 2.806.539ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 486.311 0 486.311 259.797 0 259.797ARA TOPLAM318.404.512 0 318.404.512 228.236.821 2.702.370 230.939.191SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR177.666.932 0 177.666.932 169.625.856 0 169.625.856Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 36.953 0 36.953 36.953 0 36.953Kar Yedekleri89.528.928 0 89.528.928 74.128.901 0 74.128.901Yasal Yedekler26 28.344.790 0 28.344.790 27.983.275 0 27.983.275Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 52.131.466 0 52.131.466 45.741.320 0 45.741.320Diğer Kar Yedekleri9.052.672 0 9.052.672 404.306 0 404.306Kar veya Zarar8.101.051 0 8.101.051 15.460.002 0 15.460.002Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı8.041.078 0 8.041.078 15.400.029 0 15.400.029YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI496.071.444 0 496.071.444 397.862.677 2.702.370 400.565.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ142.715.722 0 142.715.722 138.728.523 0 138.728.523RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ256.007.031 26.575.522 282.582.553 149.148.247 79.499.679 228.647.926ALINAN TEMİNATLAR37 38.294.672.674 171.632.476 38.466.305.150 36.251.723.449 143.613.867 36.395.337.316VERİLEN TEMİNATLAR37 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0 45.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 499.679.340 117.840.174 617.519.514 425.731.860 106.420.030 532.151.890NAZIM HESAPLAR TOPLAMI39.238.074.767 316.048.172 39.554.122.939 37.010.332.079 329.533.576 37.339.865.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973509BIST