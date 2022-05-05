***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 36.953 43.803.890 74.128.901 59.973 15.400.029 213.429.746Yeni Bakiye80.000.000 36.953 43.803.890 74.128.901 59.973 15.400.029 213.429.746Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.066.594 3.066.594Kar Dağıtımı15.400.029 -15.400.029Yedeklere Aktarılan Tutarlar15.400.029 -15.400.029Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 36.953 43.803.890 74.128.901 15.460.002 3.066.594 216.496.340Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler80.000.000 67.714 43.803.890 89.528.930 59.973 13.532.546 226.993.053Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.129.870 4.671.167 6.801.037Kar Dağıtımı13.532.546 -13.532.546Yedeklere Aktarılan Tutarlar13.532.546 -13.532.546Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 67.714 45.933.760 89.528.930 13.592.519 4.671.167 233.794.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28.528.351 20.230.674FAKTORİNG GELİRLERİ27 28.528.351 20.230.674Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler24.822.122 17.193.573İskontolu22.476.873 15.937.118Diğer2.345.249 1.256.455Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.706.229 3.037.101İskontolu2.879.227 2.485.497Diğer827.002 551.604FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -15.719.693 -12.592.499Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9.749.821 -8.179.196Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri0 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.157.177 -3.937.757Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-812.695 -475.546BRÜT KAR (ZARAR)12.808.658 7.638.175ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -6.833.127 -3.383.655Personel Giderleri-3.774.695 -1.913.777Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-970.713 -151.406Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-2.087.719 -1.318.472Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)5.975.531 4.254.520DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 4.800.779 4.916.748Bankalardan Alınan Faizler276.735 68.648Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı4.012.797 3.327.753Diğer511.247 1.520.347KARŞILIK GİDERLERİ33 -567.488 -3.167.329Özel Karşılıklar-567.488 -3.167.329Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -3.975.527 -3.306.329Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-3.975.527 -3.306.329Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.233.295 2.697.610BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)32 236.077 932.990NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.469.372 3.630.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -1.798.205 -564.006Cari Vergi Karşılığı-2.064.022 -668.598Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi265.817 104.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.671.167 3.066.594DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.671.167 3.066.594Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.671.167 3.066.594Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,06000000 0,04000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı4.671.167 3.066.594Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri27,32,33 24.531.369 14.094.892Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri30 -14.906.998 -12.116.953Alınan Ücret ve Komisyonlar27 3.706.229 3.037.101Elde Edilen Diğer Kazançlar32 4.524.044 4.848.100Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -6.833.127 -3.383.655Ödenen Vergiler-2.271.137 -1.338.883Diğer-4.079.213 -2.074.008Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-198.947.876 -53.566.437Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 26.630.031 -82.999.541Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış11,12,14,15,22 -1.510.238 -970.185Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 -13.793.541 -737.932Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-123.539 -140.809Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 -215.897.000 32.125.451Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 5.746.411 -843.421Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-194.276.709 -50.499.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)10 -2.365.948 -932.990Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -533.202 -150.062Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11,12 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.899.150 -1.083.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 4.857.041.375 1.528.351.909Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -4.710.766.284 -1.477.625.784Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit146.275.091 50.726.125Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-50.900.768 -856.770Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar52.884.054 3.803.921Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.983.286 2.947.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.671.167 3.066.594DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26 2.129.870 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.129.870 0Yabancı Para Çevrim Farkları2.129.870 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.801.037 3.066.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 1.983.286 0 1.983.286 52.884.054 0 52.884.054GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)395.456.067 0 395.456.067 422.086.098 0 422.086.098Faktoring Alacakları384.604.640 0 384.604.640 411.223.672 0 411.223.672İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 339.438.728 0 339.438.728 320.046.823 0 320.046.823Diğer Faktoring Alacakları9.1 45.165.912 0 45.165.912 91.176.849 0 91.176.849İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 21.991.654 0 21.991.654 21.529.335 0 21.529.335Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -11.140.227 0 -11.140.227 -10.666.909 0 -10.666.909ORTAKLIK YATIRIMLARI10 97.459.025 0 97.459.025 95.093.077 0 95.093.077İştirakler (Net)97.459.025 0 97.459.025 95.093.077 0 95.093.077MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.430.296 0 2.430.296 2.342.802 0 2.342.802MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 282.098 0 282.098 34.626 0 34.626YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 4.446.821 0 4.446.821 2.644.767 0 2.644.767ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 780.366 0 780.366 514.548 0 514.548DİĞER AKTİFLER14 7.176.408 0 7.176.408 7.535.806 0 7.535.806ARA TOPLAM510.014.367 0 510.014.367 583.135.778 0 583.135.778SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201Satış Amaçlı15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201VARLIKLAR TOPLAMI513.088.568 0 513.088.568 586.209.979 0 586.209.979YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 164.412.005 0 164.412.005 198.086.142 0 198.086.142FAKTORİNG BORÇLARI9.1 2.311.892 0 2.311.892 16.105.433 0 16.105.433TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 2.206.556 0 2.206.556 2.330.095 0 2.330.095İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 98.424.377 0 98.424.377 134.372.149 0 134.372.149GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR4.183.779 0 4.183.779 2.898.101 0 2.898.101Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 3.843.531 0 3.843.531 2.557.853 0 2.557.853Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar340.248 0 340.248 340.248 0 340.248CARİ VERGİ BORCU22 7.377.890 0 7.377.890 5.036.594 0 5.036.594ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 273.183 104.796 377.979 388.412 0 388.412ARA TOPLAM279.189.682 104.796 279.294.478 359.216.926 0 359.216.926SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR233.794.090 0 233.794.090 226.993.053 0 226.993.053Ödenmiş Sermaye26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 46.001.474 0 46.001.474 43.871.604 0 43.871.604Kar Yedekleri89.528.930 0 89.528.930 89.528.930 0 89.528.930Yasal Yedekler26 28.344.790 0 28.344.790 28.344.790 0 28.344.790Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 52.131.466 0 52.131.466 52.131.466 0 52.131.466Diğer Kar Yedekleri9.052.674 0 9.052.674 9.052.674 0 9.052.674Kar veya Zarar18.263.686 0 18.263.686 13.592.519 0 13.592.519Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 13.592.519 0 13.592.519 59.973 0 59.973Dönem Net Kâr veya Zararı4.671.167 0 4.671.167 13.532.546 0 13.532.546Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI512.983.772 104.796 513.088.568 586.209.979 0 586.209.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ153.127.773 0 153.127.773 150.174.983 0 150.174.983RİSKİ ÜSTLENİLMEYE5.000.000 0 45.000.000TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 662.446.201 3.476.067.590 4.138.513.791 652.253.520 3.081.369.212 3.733.622.732NAZIM HESAPLAR TOPLAMI36.549.738.105 3.795.950.692 40.345.688.797 40.295.566.484 3.466.355.280 43.761.921.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026696BIST