***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2021 Tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolarımız ve bu mali tablolara ilişkin dipnotlar ekte gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956130BIST