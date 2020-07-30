***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
30.07.2020 21:36
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar Zarar Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Kar Zarar Tablosunda "Önceki Dönem" ve "Cari Dönem 3 Aylık" sütunları sehven ters yazılmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
30.07.2020 tarihinde saat 14:44 de yayınlanan Finansal Tablolarda yer alan Kar Zarar Tablosunun "Önceki Dönem" ve "Cari Dönem 3 Aylık" sütunları sehven ters yazılmıştır. Düzeltme en kısa sürede yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864316
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0590
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3005
En Düşük
8,1817
12:35440,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,44
|Açılış
|: 440,17
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
435,64
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1370
|9,1828
|% 0,98
|
|Frank
|7,6677
|7,7139
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8611
|1,8705
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-15,55
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.948
|9,00
|
|Tam
|2.980
|3.034
|4,80
|
|Yarım
|1.447
|1.479
|4,50
|
|Çeyrek
|726
|742
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|5,25
|5,25
|-0,20
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-0,68
|
Seans Raporu
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