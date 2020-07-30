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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

30.07.2020 21:36
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar Zarar Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Kar Zarar Tablosunda "Önceki Dönem" ve "Cari Dönem 3 Aylık" sütunları sehven ters yazılmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

30.07.2020 tarihinde saat 14:44 de yayınlanan Finansal Tablolarda yer alan Kar Zarar Tablosunun "Önceki Dönem" ve "Cari Dönem 3 Aylık" sütunları sehven ters yazılmıştır. Düzeltme en kısa sürede yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864316


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MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
PKENT 954,60 2.252.856 % 9,99  
BURVA 85,90 8.269.966 % 9,99  
VAKFN 4,74 28.336.451 % 9,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1370 9,1828 % 0,98  
Frank 7,6677 7,7139 % 0,61  
Riyal 1,8611 1,8705 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 -15,55  
Altın Gr. 440 440 -2,83  
Cumhuriyet 2.893 2.948 9,00  
Tam 2.980 3.034 4,80  
Yarım 1.447 1.479 4,50  
Çeyrek 726 742 2,20  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 -0,89  
Gümüş Gr. 5,25 5,25 -0,20  
B. Petrol 43,41 43,41 -0,68  
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