***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar Zarar TablosuDeğişikliğin NedeniKar Zarar Tablosunda "Önceki Dönem" ve "Cari Dönem 3 Aylık" sütunları sehven ters yazılmıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar30.07.2020 tarihinde saat 14:44 de yayınlanan Finansal Tablolarda yer alan Kar Zarar Tablosunun "Önceki Dönem" ve "Cari Dönem 3 Aylık" sütunları sehven ters yazılmıştır. Düzeltme en kısa sürede yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864316BIST