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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2020 17:21
GÜNCEL HABERLER



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.04.2020
Genel Kurul Tarihi 29.05.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 34394 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 2019 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - 2019 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması
11 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, şirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00'de "Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 34394 Şişli/İstanbul" adresinde ekteki gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841785


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