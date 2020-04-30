***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 30.04.2020Genel Kurul Tarihi 29.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - 2019 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması4 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - 2019 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması11 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu, şirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00'de "Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 34394 Şişli/İstanbul" adresinde ekteki gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841785BIST