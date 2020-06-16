***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 30.04.2020Genel Kurul Tarihi 29.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - 2019 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması4 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - 2019 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması11 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - 2019 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2019 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı faaliyet raporunda yer alan Bağlı şirket raporu ile Kurumsal Uyum Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.2019 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2019 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.2019 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.7. Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020-10 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2019 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.700-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 3.500-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 7.000-TL brüt ücret ve Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 7,000-TL brüt ücret ödenmesine, Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine %98,087767 kabul oyuna karşılık %1,912233 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.9. Yönetim Kurulunca 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 31.03.2020-07 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.Bağımsız Denetim yapacak firmanın:Unvanı : HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.ŞTicaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 866048Mersis numarası : 0773025085395666Vergi numarası : Mecidiyeköy VD – 773 025 0853Adres : Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Yılmaz İş Merkezi No:26 Kat:5 34394Gayrettepe-Şişli / İSTANBULTelefon no : 0212 217 02 3010. Şirket yönetimince 2019 yılı içerisinde yapılan 2.250-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.11. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.12. 2019 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.15. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.16. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.06.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYönetim Kurulu, şirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00'de "Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 34394 Şişli/İstanbul" adresinde ekteki gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851329BIST