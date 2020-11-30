***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.11.2020Genel Kurul Tarihi 29.12.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin yeniden tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi5 - Şirketimiz anasözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi6 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 6.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 10.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında şirketin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 29 Aralık 2020 Salı günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890593BIST