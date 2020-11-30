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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.11.2020 17:29



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.11.2020
Genel Kurul Tarihi 29.12.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin yeniden tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
5 - Şirketimiz anasözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi
6 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 6.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 10.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında şirketin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 29 Aralık 2020 Salı günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890593


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ARTI 6,05 334.051 % 10,00  
ISKUR 347.594,00 1.011.183 % 10,00  
RODRG 18,72 14.580.321 % 9,99  
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Cumhuriyet 2.950 2.994 -46,00  
Tam 2.942 3.017 -40,76  
Yarım 1.422 1.459 -19,72  
Çeyrek 713 730 -9,86  
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Gümüş Gr. 5,57 5,58 -0,12  
B. Petrol 47,93 47,93 -0,32  
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