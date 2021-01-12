***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın anasözleşme değişikliğine ilişkin ilgili maddeleri tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.11.2020Genel Kurul Tarihi 29.12.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin yeniden tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi5 - Şirketimiz anasözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi6 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 6.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 10.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar ve