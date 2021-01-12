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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2021 14:48



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın anasözleşme değişikliğine ilişkin ilgili maddeleri tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.11.2020
Genel Kurul Tarihi 29.12.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin yeniden tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
5 - Şirketimiz anasözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi
6 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 6.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 10.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar ve
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Altın Gr. 448 448 3,63  
Cumhuriyet 2.973 3.018 29,00  
Tam 2.954 3.028 24,05  
Yarım 1.428 1.465 11,64  
Çeyrek 716 732 5,82  
Gümüş.Ons 25,45 25,48 0,51  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,13  
B. Petrol 56,51 56,51 0,85  
Seans Raporu 14:43
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