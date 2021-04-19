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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2021 17:26



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 19.04.2021
Genel Kurul Tarihi 11.05.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Özel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. paragraflarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sitemi Tebliği'nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması
4 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. ve 7. paragrafları ile 9. paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 imtiyazlıçağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 esassözleşmetadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Şirketin,
- İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul'un 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:00'da,
"Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündemler dahilinde yapılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929245


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Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
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