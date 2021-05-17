***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2021 14:38
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Covid19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler gereği genel kurul tarihinin ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Covid19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler gereği genel kurul tarihinin ertelenmesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.05.2021
Genel Kurul Tarihi 10.06.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 2020 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2020 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin adedinin tespiti, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi tespitlerinin genel kurul onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - 2020 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. Paragraflarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11. Maddesine paralel olarak kayıtlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Genel Kurul'un onayına sunulması
18 - Bir sonraki gündemin maddesini oluşturan Şirket sermayesini temsil eden paylardan 20.800.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi için Şirket Sermayesinin 6. Maddesinin 6. ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tablonun tadil edilmesi, bu dönüşüm sonrasında imtiyazlı A Grubu payların toplam nominal değerinde değişim meydana gelecek olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(ç) maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirildiğinden, Genel Kurul Toplantısına katılarak bir sonraki maddeye ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri için doğacak ayrılma hakkı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi (Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detaylar ekli bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.)
19 - T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. Ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Genel Kurul onayına sunulması
20 - 19. gündem maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Altınbaş Holding A.Ş.'nin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda Şirket Yönetim Kurulunun gerekirse işlemden vazgeçebileceği hususunun Genel Kurul Onayına sunulması
21 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 genelkurulçağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 esassözleşmetadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler gereği gerekli prosedürlerin tamamlanabilmesi için daha önce 24 Mayıs 2021 saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yine aynı adreste 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30'da ve 24 Mayıs 2021 saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun aynı adreste 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00'da yapılmak üzere ertelenmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936530
BIST