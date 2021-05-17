***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Covid19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler gereği genel kurul tarihinin ertelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Covid19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler gereği genel kurul tarihinin ertelenmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.05.2021Genel Kurul Tarihi 10.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - 2020 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması4 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - 2020 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim kurulu üyelerinin adedinin tespiti, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi tespitlerinin genel kurul onayına sunulması9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - 2020 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,12 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,13 - 2020 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. Paragraflarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11. Maddesine paralel olarak kayıtlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Genel Kurul'un onayına sunulması18 - Bir sonraki gündemin maddesini oluşturan Şirket sermayesini temsil eden paylardan 20.800.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi için Şirket Sermayesinin 6. Maddesinin 6. ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tablonun tadil edilmesi, bu dönüşüm sonrasında imtiyazlı A Grubu payların toplam nominal değerinde değişim meydana gelecek olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(ç) maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirildiğinden, Genel Kurul Toplantısına katılarak bir sonraki maddeye ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri için doğacak ayrılma hakkı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi (Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detaylar ekli bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.)19 - T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. Ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Genel Kurul onayına sunulması20 - 19. gündem maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Altınbaş Holding A.Ş.'nin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda Şirket Yönetim Kurulunun gerekirse işlemden vazgeçebileceği hususunun Genel Kurul Onayına sunulması21 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 genelkurulçağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 esassözleşmetadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler gereği gerekli prosedürlerin tamamlanabilmesi için daha önce 24 Mayıs 2021 saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yine aynı adreste 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30'da ve 24 Mayıs 2021 saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun aynı adreste 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00'da yapılmak üzere ertelenmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936530BIST