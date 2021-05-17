***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Covid19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler gereği İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun ertelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Pandemi nedeniyle genel kurul tarihinin ertelenmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 17.05.2021Genel Kurul Tarihi 10.06.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Özel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. paragraflarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sitemi Tebliği'nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması4 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. ve 7. paragrafları ile 9. paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması5 - Dilek, temenniler ve kapanışGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 imtiyazlıçağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 esassözleşmetadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler gereği gerekli prosedürlerin tamamlanabilmesi için daha önce 24 Mayıs 2021 saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yine aynı adreste 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30'da ve 24 Mayıs 2021 saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun aynı adreste 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00'da yapılmak üzere ertelenmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936531BIST