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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.06.2021 15:44



***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 17.05.2021
Genel Kurul Tarihi 10.06.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Özel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. paragraflarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sitemi Tebliği'nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması
4 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Mi tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 imtiyazlıçağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 esassözleşmetadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçl 1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. Paragraflarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11. Maddesine paralel olarak kayıtlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. Ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İMTİYAZ TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 İMTİYAZ HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler gereği gerekli prosedürlerin tamamlanabilmesi için daha önce 24 Mayıs 2021 saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yine aynı adreste 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30'da ve 24 Mayıs 2021 saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun aynı adreste 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00'da yapılmak üzere ertelenmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941745


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