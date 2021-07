***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.05.2021Genel Kurul Tarihi 10.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - 2020 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması4 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - 2020 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim kurulu üyelerinin adedinin tespiti, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi tespitlerinin genel kurul onayına sunulması9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması11 - 2020 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,12 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,13 - 2020 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. Paragraflarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 11. Maddesine paralel olarak kayıtlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Genel Kurul'un onayına sunulması18 - Bir sonraki gündemin maddesini oluşturan Şirket sermayesini temsil eden paylardan 20.800.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi için Şirket Sermayesinin 6. Maddesinin 6. ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tablonun tadil edilmesi, bu dönüşüm sonrasında imtiyazlı A Grubu payların toplam nominal değerinde değişim meydana gelecek olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(ç) maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirildiğinden, Genel Kurul Toplantısına katılarak bir sonraki maddeye ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri için doğacak ayrılma hakkı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi (Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detaylar ekli bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.)19 - T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. Ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Genel Kurul onayına sunulması20 - 19. gündem maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Altınbaş Holding A.Ş.'nin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda Şirket Yönetim Kurulunun gerekirse işlemden vazgeçebileceği hususunun Genel Kurul Onayına sunulması21 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 genelkurulçağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' in seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı faaliyet raporunda yer alan Bağlı şirket raporu ile Kurumsal Uyum Raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.7. Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 19.04.2021-13 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2020 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.8. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin 7 (yedi), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olarak tespitineBağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden Sn. Atilla Saplan' in ve Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın 3 (Üç) yıllığına seçilmelerine,Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden Sn. Nusret ALTINBAŞ'ın, Serdar ALTINBAŞ' ın, Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın, Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in ve toplantıda hazır bulunan Dilber BIÇAKÇI' nın seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.9. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.800-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 4.400-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 8.800-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 8.800-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL'a aylık 8.800.-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.10.Yönetim Kurulunca 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 11.03.2021-09 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Bağımsız Denetim yapacak firmanın:Unvanı : HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.ŞTicaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 866048Mersis numarası : 0773025085395666Vergi numarası : Mecidiyeköy VD – 773 025 0853Adres : Cumhuriye