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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

21.10.2022 16:52
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 11.10.2022/39 tarih ve sayılı kararın iptal edilmesine karar verilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup, 20.10.2022 tarihi itibariyle güncel ödenmiş sermayesi 100.000.000 -TL olarak tescil ve ilan edilmiştir. Yeni ödenmiş sermayemiz dikkate alınarak yapılması planlanan yeni borçlanma aracı ihraç tavan tutarı başvurumuz için, 11/10/2022 / 39 tarih ve sayılı kararın iptal edilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073300


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