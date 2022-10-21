***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
21.10.2022 16:52
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 11.10.2022/39 tarih ve sayılı kararın iptal edilmesine karar verilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup, 20.10.2022 tarihi itibariyle güncel ödenmiş sermayesi 100.000.000 -TL olarak tescil ve ilan edilmiştir. Yeni ödenmiş sermayemiz dikkate alınarak yapılması planlanan yeni borçlanma aracı ihraç tavan tutarı başvurumuz için, 11/10/2022 / 39 tarih ve sayılı kararın iptal edilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073300
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0195
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
18:05978,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,57
|Açılış
|: 978,85
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|139,70
|42.658.932
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|41.158.227
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|243.438.897
|% 10,00
|
|EUREN
|50,40
|171.119.112
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.092.719
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.085.606
|% -6,03
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|117.888.311
|% -4,56
|
|ATSYH
|123,00
|3.631.435
|% -3,76
|
|ODAS
|7,93
|1.516.774.257
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.799.433.415
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.547.320.914
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.305.286.478
|% 3,20
|
|SASA
|93,15
|3.132.384.338
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.132.365.852
|% 3,11
|
|EKGYO
|4,64
|3.132.365.852
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.129.593.146
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|726.073.173
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.750.509.235
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.860.722.577
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5812
|18,5875
|% -0,10
|
|Euro
|18,1993
|18,2090
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,7025
|20,8063
|% -0,61
|
|Frank
|18,4094
|18,5203
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|11,37
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,22
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.661
|6.777
|68,00
|
|Yarım
|3.246
|3.313
|33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.656
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,10
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|0,46
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