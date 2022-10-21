***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 11.10.2022/39 tarih ve sayılı kararın iptal edilmesine karar verilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin bedelsiz sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup, 20.10.2022 tarihi itibariyle güncel ödenmiş sermayesi 100.000.000 -TL olarak tescil ve ilan edilmiştir. Yeni ödenmiş sermayemiz dikkate alınarak yapılması planlanan yeni borçlanma aracı ihraç tavan tutarı başvurumuz için, 11/10/2022 / 39 tarih ve sayılı kararın iptal edilmesine karar verilmiştir.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073300BIST