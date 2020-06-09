***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
09.06.2020 10:47
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 30.04.2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 180.000.000.-TL (yüzseksenmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
06/05/2020 tarihli başvurumuz 04/06/2020 /3476 nolu SPK kararı ile onaylanmış olup, başvuru formu, ihraç belgesi belgesi ve eki ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850089
BIST
12:04108.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -989,38
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
12:046,7985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7985
En Düşük
6,7696
12:047,6554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
12:04372,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,83
|Açılış
|: 372,57
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
372,91
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.988.084
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.280.700
|% 9,95
|
|EKIZ
|8,08
|1.446.797
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|MAALT
|78,95
|20.437.238
|% -9,98
|
|KRGYO
|3,08
|2.768.367
|% -9,94
|
|GEREL
|4,27
|13.737.993
|% -7,78
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|EKGYO
|1,77
|557.845.388
|% 1,72
|
|GARAN
|8,14
|499.734.275
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,84
|496.784.844
|% 2,67
|
|THYAO
|12,58
|274.706.188
|% -0,47
|
|ASELS
|31,40
|234.046.747
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,77
|557.845.388
|% 1,72
|
|IHLGM
|1,38
|216.559.890
|% 3,76
|
|GSRAY
|3,84
|496.784.844
|% 2,67
|
|YKBNK
|2,38
|165.165.700
|% -1,65
|
|IHLAS
|0,74
|50.571.671
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5637
|8,6066
|% -0,55
|
|Frank
|7,0853
|7,1280
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8051
|1,8142
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|9,70
|
|Altın Gr.
|372
|373
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.445
|10,30
|
|Tam
|2.484
|2.512
|10,60
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|5,10
|
|Çeyrek
|606
|613
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|-0,67
|