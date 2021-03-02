***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar200.000.000-TL olarak yapılan ihraç tavan başvurusu SPK tarafından 167.000.000-TL olarak onaylanmış olup, onaylanan ihraç tavanına ait 162.850.000-TL lik kısıma ait ihraç belgesi ekte gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914466BIST