***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
02.03.2021 14:00
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
200.000.000-TL olarak yapılan ihraç tavan başvurusu SPK tarafından 167.000.000-TL olarak onaylanmış olup, onaylanan ihraç tavanına ait 162.850.000-TL lik kısıma ait ihraç belgesi ekte gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914466
BIST
15:151.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:157,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:158,8190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:15407,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,97
|Açılış
|: 407,19
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:14
|AYEN
|8,91
|77.644.418
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.215.995
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,80
|4.094.855.382
|% 7,25
|
|SISE
|7,75
|1.477.363.941
|% 2,11
|
|KOZAL
|132,40
|1.421.782.913
|% -2,86
|
|PETKM
|5,56
|1.110.898.143
|% 3,35
|
|KRDMD
|6,84
|1.069.079.536
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,36
|796.354.173
|% 0,43
|
|THYAO
|14,80
|4.094.855.382
|% 7,25
|
|PETKM
|5,56
|1.110.898.143
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,39
|279.367.978
|% -0,71
|
|SISE
|7,75
|1.477.363.941
|% 2,11
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3244
|7,3276
|% 0,43
|
|Euro
|8,8140
|8,8178
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,1551
|10,2060
|% 0,33
|
|Frank
|7,9385
|7,9864
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9450
|1,9547
|% 0,31
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|3,95
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|16,00
|
|Tam
|2.696
|2.764
|9,75
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|4,72
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,36
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,57
|63,57
|-0,12
|