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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

28.02.2022 10:14
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yayınladığımız 105.000.000-TL tutarlı Borçlanma Aracı İhraç Tavanına ilişkin "İhraç Belgesi" ekte gönderilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004998


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OZKGY 7,06 25.576.661 % 8,95  
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