***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
28.02.2022 10:14
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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25.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızda yayınladığımız 105.000.000-TL tutarlı Borçlanma Aracı İhraç Tavanına ilişkin "İhraç Belgesi" ekte gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004998
BIST
10:361.933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,10
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.946
En Düşük
1.912
10:3613,8999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1044
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:3615,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0106
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:36850,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 12,09
|Açılış
|: 850,80
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:36
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,06
|25.576.661
|% 8,95
|
|OZKGY
|7,06
|25.576.661
|% 8,95
|
|EGSER
|16,57
|15.664.639
|% 8,16
|
|CEOEM
|14,67
|9.816.342
|% 8,11
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|PKENT
|390,00
|4.068.909
|% -8,02
|
|THYAO
|26,60
|782.663.512
|% -2,56
|
|EREGL
|31,10
|445.504.551
|% -0,19
|
|ASELS
|21,16
|289.103.580
|% 3,02
|
|KRDMD
|11,34
|247.187.710
|% 0,18
|
|SASA
|47,14
|214.492.981
|% 1,81
|
|ADESE
|0,69
|42.631.146
|% 6,15
|
|EKGYO
|2,00
|67.142.895
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,60
|116.536.929
|% -1,91
|
|KLGYO
|0,86
|27.652.197
|% -2,27
|
|THYAO
|26,60
|782.663.512
|% -2,56
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8814
|13,8999
|% 0,76
|
|Euro
|15,5850
|15,6410
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,6236
|18,7170
|% 0,96
|
|Frank
|15,0210
|15,1115
|% 1,17
|
|Riyal
|3,7113
|3,7299
|% 1,22
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|6,56
|
|Altın Gr.
|855
|856
|16,79
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,14
|
|B. Petrol
|99
|99
|4,94
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51IHEVA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 103, 960 adet işlem
-
10:50IHEVA
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 411, 574 adet işlem
-
10:49TAVHL
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 248 adet işlem
-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 94 kaybederek (% -0.87 ) 2, 162
-
10:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA