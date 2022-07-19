***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
19.07.2022 15:31
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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18.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin SPK onayı 06/07/2022 tarih ve 2022/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'n de yayınlanmış olup ihraç belgesinin tarafımıza ulaşması üzerine dosya ekinde paylaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046435
BIST
16:432.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 43,74
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:4317,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1477
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:4318,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,3108
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:43968,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,91
|Açılış
|: 968,46
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:43
|EUKYO
|3,52
|1.953.619
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|TURGG
|208,20
|16.537.737
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|DESPC
|11,81
|8.047.606
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.183.913
|% -5,48
|
|PENTA
|408,40
|35.849.323
|% -4,13
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,90
|39.817.100
|% -3,68
|
|THYAO
|51,05
|3.726.226.241
|% 2,14
|
|SISE
|20,94
|1.372.173.824
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.965.505
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.434.490
|% 3,64
|
|ODAS
|3,55
|961.447.783
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.965.505
|% 2,36
|
|ODAS
|3,55
|961.447.783
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,55
|1.142.434.490
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|245.061.840
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,48
|798.066.842
|% 2,54
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5759
|17,5801
|% 0,85
|
|Euro
|18,0139
|18,0248
|% 1,75
|
|Sterlin
|21,0824
|21,1881
|% 1,32
|
|Frank
|18,1150
|18,2242
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6657
|4,6891
|% 0,62
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|4,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.545
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,53
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58SMART
Yüzde 9.09 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 596, 479 adet işlem
-
16:57PAMEL
Yüzde 5.23 oranında artışla 152.80 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 839 adet işlem
-
16:56AGHOL
Yüzde 6.18 oranında artışla 59.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 842, 813 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 98 artarak (% 1.72 ) 2, 659
-
16:55XU100
Endeks 2, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 25, 778.00 milyon TL de