***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.07.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin SPK onayı 06/07/2022 tarih ve 2022/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'n de yayınlanmış olup ihraç belgesinin tarafımıza ulaşması üzerine dosya ekinde paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046435BIST