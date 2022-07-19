Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

19.07.2022 15:31
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.07.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin SPK onayı 06/07/2022 tarih ve 2022/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'n de yayınlanmış olup ihraç belgesinin tarafımıza ulaşması üzerine dosya ekinde paylaşılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046435


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:432.495
Değişim :  1,78% |  43,74
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.498 En Düşük
2.448
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,52 1.953.619 % 10,00  
POLTK 678,80 10.110.859 % 10,00  
TURGG 208,20 16.537.737 % 9,98  
UFUK 84,90 1.668.492 % 9,97  
DESPC 11,81 8.047.606 % 9,96  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Dolar 17,5759 17,5801 % 0,85  
Euro 18,0139 18,0248 % 1,75  
Sterlin 21,0824 21,1881 % 1,32  
Frank 18,1150 18,2242 % 1,81  
Riyal 4,6657 4,6891 % 0,62  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 4,37  
Altın Gr. 967 967 7,89  
Cumhuriyet 6.523 6.622 9,00  
Tam 6.545 6.612 -12,00  
Yarım 3.189 3.232 -1,00  
Çeyrek 1.600 1.616 0,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,82 0,12  
Gümüş Gr. 10,59 10,61 0,11  
B. Petrol 105 105 -1,53  
Seans Raporu 16:43
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru