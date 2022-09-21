***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.09.2022 16:33
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
90.000.000.-TL (Doksanmilyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin talebimiz SPK' nun 15/09/2022 tarih ve 50/1351 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064512
BIST
17:493.250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -27,81
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
17:4918,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
17:4918,1323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1220
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1086
17:49983,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,51
|Açılış
|: 983,13
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ZOREN
|3,96
|968.383.359
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|470.905.096
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.721.052
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|25.331.614
|% 9,99
|
|SMRTG
|51,90
|354.137.217
|% 9,96
|
|KAPLM
|73,50
|24.051.050
|% -9,98
|
|KZBGY
|32,12
|85.558.884
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.680.930
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|207.629.730
|% -9,88
|
|THYAO
|69,60
|4.664.174.923
|% -3,93
|
|ASELS
|31,20
|4.385.482.747
|% 1,43
|
|VAKBN
|8,11
|2.778.121.356
|% -3,80
|
|GARAN
|19,36
|2.616.213.452
|% -3,87
|
|YKBNK
|7,08
|2.389.265.976
|% -1,12
|
|EKGYO
|3,90
|2.221.763.414
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,11
|2.778.121.356
|% -3,80
|
|YKBNK
|7,08
|2.389.265.976
|% -1,12
|
|SKBNK
|3,12
|1.082.474.055
|% -9,83
|
|HALKB
|8,09
|2.316.992.984
|% -3,80
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3179
|18,3412
|% 0,12
|
|Euro
|18,1117
|18,1342
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,6957
|20,7995
|% -0,38
|
|Frank
|18,9222
|19,0362
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8565
|4,8809
|% 0,09
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|1,59
|
|Altın Gr.
|983
|983
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.669
|6.758
|-17,00
|
|Yarım
|3.249
|3.301
|2,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,08
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|-0,10
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem