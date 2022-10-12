***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









kararı ile şirketimizin ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 80.000.000- TL' den 100.000.000-TL ye artırılmasına karar vermiş olup, 13.09.2022/35 tarih ve sayılı kararı ile tadil metnin ekteki şekilde revize edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından sermayeye eklenmesine karar verilen 20.000.000-TL nin sermaye hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiş olup ve sermaye artırım başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 06/10/2022 tarihinde yayınlanan 2022/54 sayılı bülteni ile onaylanmıştır. Onaylanan başvurumuza ilişkin İhraç Belgesi ekte gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071036BIST