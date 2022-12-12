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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

12.12.2022 17:53
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

170.000.000.-TL (Yüzyetmiş Milyon TL) 
borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin talebimiz SPK' nun 09/12/2022 tarih ve 73/1741 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086657


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Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.196 7.252 -13,00  
Yarım 3.485 3.545 -7,00  
Çeyrek 1.748 1.772 -3,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 -0,20  
Gümüş Gr. 13,88 13,91 -0,14  
B. Petrol 77,97 77,97 1,87  
Seans Raporu 18:05
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