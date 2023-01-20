***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalar40.000.000-TL (Kırk Milyon TL)borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin talebimiz SPK tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103473BIST