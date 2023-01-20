***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.01.2023 16:35
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
40.000.000-TL (Kırk Milyon TL)
borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin talebimiz SPK tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103473
BIST
16:395.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 29,23
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:3918,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:3920,3214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0231
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:391.164,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,56
|Açılış
|: 1.164,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:37
|SDTTR
|110,20
|333.089.129
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.786.904
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.789.349
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.872.938
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,74
|679.428.050
|% -6,67
|
|SANEL
|18,70
|15.039.331
|% -5,98
|
|ELITE
|41,82
|109.918.453
|% -4,78
|
|GESAN
|237,70
|411.696.696
|% -4,58
|
|THYAO
|152,50
|6.920.793.314
|% -1,36
|
|EREGL
|40,92
|5.767.664.049
|% 1,39
|
|PETKM
|18,37
|4.389.784.492
|% 1,77
|
|KOZAL
|590,10
|3.973.224.382
|% 0,36
|
|YKBNK
|10,01
|3.843.151.697
|% 3,20
|
|EKGYO
|8,56
|3.352.656.829
|% 1,54
|
|VAKBN
|10,86
|1.556.901.009
|% 6,78
|
|ALBRK
|3,16
|432.996.910
|% 3,27
|
|TTKOM
|23,14
|2.303.620.882
|% 0,78
|
|HALKB
|12,35
|1.186.627.943
|% 3,96
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8006
|18,8076
|% 0,10
|
|Euro
|20,3128
|20,3227
|% -0,11
|
|Sterlin
|23,1368
|23,2529
|% -0,31
|
|Frank
|20,3205
|20,4429
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9908
|5,0158
|% 0,07
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-7,66
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.862
|7.981
|56,00
|
|Tam
|7.893
|7.947
|-41,00
|
|Yarım
|3.846
|3.889
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.929
|1.944
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|86,67
|86,67
|0,51
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52PKART
Yüzde 9.98 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 508 adet işlem
-
16:51HALKB
Yüzde 4.29 oranında artışla 12.39 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 491, 690 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 5, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 80, 723.00 milyon TL de
-
16:50KCAER
Yüzde 6.50 oranında artışla 19.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 520, 957 adet işlem
-
16:47SAYAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 544, 188 adet işlem