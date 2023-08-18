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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

18.08.2023 14:56
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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BIST En Aktif Hisseler17:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 26,18 1.030.867.467 % 10,00  
KONYA 5.841,10 431.647.060 % 10,00  
KLMSN 26,62 101.989.530 % 10,00  
POLTK 5.990,40 64.475.210 % 10,00  
SDTTR 392,00 1.570.486.993 % 9,99  
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17:34 Alış Satış %  
Dolar 27,0918 27,0999 % 0,08  
Euro 29,4856 29,5012 % 0,03  
Sterlin 34,4207 34,5933 % 0,03  
Frank 30,6509 30,8356 % -0,17  
Riyal 7,2037 7,2398 % 0,07  
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17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 2,84  
Altın Gr. 1.649 1.650 4,63  
Cumhuriyet 11.329 11.500 17,00  
Tam 11.083 11.160 32,00  
Yarım 5.559 5.606 17,00  
Çeyrek 2.771 2.803 8,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,72 0,01  
Gümüş Gr. 19,79 19,82 0,05  
B. Petrol 84,08 84,08 -0,04  
Seans Raporu 17:34
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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