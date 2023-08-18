***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
18.08.2023 14:56
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
190.000.000-TL (Yüzdoksan Milyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıla
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17:367.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,26%
|| -253,13
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.511
En Yüksek
7.816
17:3627,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0190
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3629,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:361.649,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.649,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GOKNR
|26,18
|1.030.867.467
|% 10,00
|
|KONYA
|5.841,10
|431.647.060
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|101.989.530
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.475.210
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.570.486.993
|% 9,99
|
|KERVT
|11,25
|225.326.873
|% -9,86
|
|BAGFS
|29,84
|239.170.770
|% -9,85
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|KNFRT
|17,12
|67.649.169
|% -9,18
|
|GOLTS
|185,60
|177.767.703
|% -9,02
|
|TUPRS
|126,80
|11.007.204.658
|% 3,09
|
|THYAO
|254,30
|7.830.422.886
|% -2,98
|
|EREGL
|42,00
|6.907.353.832
|% -1,78
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,84
|4.023.593.093
|% -2,15
|
|SKBNK
|4,05
|1.747.018.080
|% -6,25
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,51
|2.896.661.306
|% 5,22
|
|EKGYO
|8,56
|1.851.642.828
|% -4,14
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0918
|27,0999
|% 0,08
|
|Euro
|29,4856
|29,5012
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,4207
|34,5933
|% 0,03
|
|Frank
|30,6509
|30,8356
|% -0,17
|
|Riyal
|7,2037
|7,2398
|% 0,07
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|4,63
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.083
|11.160
|32,00
|
|Yarım
|5.559
|5.606
|17,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.803
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,04
|
Seans Raporu
17:34
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17:49GLYHO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 963, 638 adet işlem
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17:48AKYHO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 683, 472 adet işlem
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -249, 88 kaybederek (% -2.99 ) 8, 113
-
17:47
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, LKMNH, BAGFS
-
17:47XU100
Endeks 7, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 130, 842.00 milyon TL de