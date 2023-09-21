***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.09.2023 09:49
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
190.000.000-TL (Yüzdoksan Milyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin talebimiz SPK tarafından 16.08.2023 tarihinde onaylanmıştı.
110.000.000-TL (Yüzon Milyon TL) değerindeki ilk ihraç belgesinden sonra kalan bakiye ait 80.000.000-TL (Seksen Milyon TL) değerindeki ikinci ihraç belgesi ekte gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196558
BIST
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11:317.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,79
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.736
11:3127,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0499
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1216
En Düşük
26,5783
11:3128,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0774
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
11:311.675,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.675,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|23.395.917
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.005.258
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.253.811
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|INGRM
|401,30
|163.579.298
|% -8,36
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|AKBNK
|30,46
|1.825.036.327
|% 2,91
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|THYAO
|219,30
|1.413.396.147
|% -1,79
|
|YEOTK
|202,20
|1.290.763.305
|% 5,31
|
|ADESE
|2,28
|295.784.590
|% 7,04
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|CEMAS
|5,09
|467.057.333
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,25
|340.561.080
|% 5,99
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0355
|27,0447
|% 0,18
|
|Euro
|28,8169
|28,8428
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1831
|33,3495
|% -0,05
|
|Frank
|29,7622
|29,9415
|% -0,44
|
|Riyal
|7,1886
|7,2246
|% 0,27
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.001
|11.122
|-28,00
|
|Yarım
|5.518
|5.584
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,19
|0,02
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,87
|
Seans Raporu
11:31
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11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, PGSUS
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11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 56 kaybederek (% -0.44 ) 6, 719
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11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLKIM, QNBFB, GIPTA, SANKO, ISBTR, KUVVA, DZGYO, CEMAS, ADGYO, MERCN
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11:46
DZGYO, GLBMD, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:46
ARSAN, ATATP, KLNMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında