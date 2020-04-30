***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.04.2020 16:23
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 30.04.2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 180.000.000.-TL (yüzseksenmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841715
BIST
17:39101.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -439,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:396,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:397,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6271
En Düşük
7,5375
17:39383,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.930.775
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.226.344
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.633.363
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.222.880
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.806.474
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.987.919
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|14.359.932
|% -9,99
|
|YKBNK
|2,09
|320.836.902
|% -1,88
|
|HUBVC
|21,76
|281.731.051
|% -9,86
|
|ADESE
|1,48
|265.648.521
|% -3,90
|
|ODAS
|1,79
|253.651.179
|% -3,24
|
|AVOD
|2,68
|247.352.597
|% -2,55
|
|ADESE
|1,48
|265.648.521
|% -3,90
|
|IHLGM
|1,06
|155.877.279
|% -1,85
|
|ODAS
|1,79
|253.651.179
|% -3,24
|
|CEMAS
|1,05
|102.678.283
|% -5,41
|
|AVOD
|2,68
|247.352.597
|% -2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7375
|8,7813
|% 1,12
|
|Frank
|7,1773
|7,2205
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,21
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.516
|3,90
|
|Tam
|2.523
|2.578
|3,90
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,90
|
|Çeyrek
|617
|630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|2,62
|