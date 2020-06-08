***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.06.2020 13:32
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.06.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 30.04.2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 180.000.000.-TL (yüzseksenmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849824
BIST
13:19110.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 861,91
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:196,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:197,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:19369,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,84
|Açılış
|: 369,66
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.816.427
|% 10,00
|
|CMENT
|27,50
|8.168.214
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.116.524
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.775.196
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.228.969
|% 9,98
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,53
|67.128.291
|% -7,11
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|GARAN
|8,37
|740.493.049
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,72
|466.198.637
|% 4,88
|
|THYAO
|12,78
|404.344.189
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,64
|323.337.464
|% 4,30
|
|TUPRS
|91,05
|284.700.099
|% 1,90
|
|EKGYO
|1,72
|466.198.637
|% 4,88
|
|BNTAS
|3,75
|190.788.738
|% 7,14
|
|YKBNK
|2,45
|116.857.320
|% 0,82
|
|IHLGM
|1,34
|60.106.508
|% 2,29
|
|ZOREN
|1,58
|44.523.120
|% 2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5543
|8,5972
|% 0,11
|
|Frank
|7,0134
|7,0557
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8019
|1,8110
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|9,21
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.432
|-15,40
|
|Tam
|2.471
|2.503
|-15,90
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-9,60
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,50
|