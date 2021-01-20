***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2021 15:26
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 20.01.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 200.000.000.-TL ((İkiyüzmilyonTL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903468
BIST
15:351.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,88
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:357,4496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:359,0167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0407
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:35442,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,91
|Açılış
|: 442,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:35
|INTEM
|66,55
|39.754.031
|% 10,00
|
|GEREL
|7,81
|549.099.528
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.245.422
|% 9,99
|
|VERTU
|17,52
|85.746.578
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|64.216.526
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|19.915.570
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|OYAYO
|11,56
|62.823.647
|% -9,97
|
|TSKB
|1,94
|1.134.516.412
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,94
|884.200.007
|% 2,60
|
|SISE
|7,90
|682.347.840
|% -0,50
|
|KARSN
|4,21
|674.427.290
|% 2,18
|
|GARAN
|9,99
|672.499.753
|% -1,38
|
|TSKB
|1,94
|1.134.516.412
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,94
|884.200.007
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,45
|541.126.630
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|278.358.797
|% -0,63
|
|KARSN
|4,21
|674.427.290
|% 2,18
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4461
|7,4496
|% -0,20
|
|Euro
|9,0129
|9,0167
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,1466
|10,1975
|% 0,00
|
|Frank
|8,3314
|8,3816
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9783
|1,9882
|% -0,29
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,69
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|10,73
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|5,19
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:35
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