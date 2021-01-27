***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.01.2021 14:04
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı SPK Başvurusu Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 20.01.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 200.000.000.-TL ((İkiyüzmilyonTL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç e
15:251.493
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -43,15
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
15:257,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3905
En Düşük
7,3418
15:258,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
15:25437,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,33
|Açılış
|: 437,45
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler15:25
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|VAKFN
|9,08
|95.628.001
|% 9,93
|
|GLRYH
|11,00
|16.678.660
|% 9,56
|
|RTALB
|28,78
|216.079.921
|% 8,28
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.723.331
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|MRSHL
|342,10
|15.551.419
|% -9,97
|
|ODAS
|4,00
|1.433.616.452
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,44
|1.320.650.216
|% -3,94
|
|GARAN
|9,29
|1.149.858.788
|% -2,42
|
|KRDMD
|6,86
|976.310.754
|% -0,58
|
|KARSN
|4,63
|837.222.560
|% -7,77
|
|EKGYO
|2,44
|1.320.650.216
|% -3,94
|
|ODAS
|4,00
|1.433.616.452
|% 1,27
|
|TSKB
|1,84
|499.333.460
|% -4,66
|
|SKBNK
|1,48
|360.310.854
|% -1,33
|
|DOHOL
|3,80
|753.672.617
|% -5,94
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3807
|7,3854
|% 0,57
|
|Euro
|8,9448
|8,9503
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0945
|10,1451
|% 0,35
|
|Frank
|8,2845
|8,3344
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9640
|1,9738
|% 0,62
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-9,32
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.888
|2.931
|-23,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-15,96
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-7,72
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,13
|