***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.06.2021 17:17
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Tavanına İlişkin SPK Başvurusu Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.06.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 120.000.000.-TL (Yüzyirmimilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941429
BIST
17:261.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:268,5851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:2610,4749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0054
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:26522,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,62
|Açılış
|: 522,00
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:26
|YAYLA
|4,19
|22.747.117
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.651.526
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.918
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.589.082
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.526.652
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,67
|4.094.874
|% -7,80
|
|SANFM
|14,12
|3.676.233
|% -6,49
|
|NUGYO
|12,00
|8.518.706
|% -5,88
|
|METUR
|7,06
|19.871.479
|% -5,87
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,63
|1.529.258.149
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|771.599.330
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|703.329.513
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|639.972.244
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,20
|411.199.949
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|703.329.513
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|292.401.083
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,04
|220.401.249
|% 4,08
|
|THYAO
|14,63
|1.529.258.149
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|771.599.330
|% 0,12
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5837
|8,5851
|% -0,23
|
|Euro
|10,4680
|10,4749
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0961
|12,1568
|% -0,39
|
|Frank
|9,5630
|9,6206
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2825
|2,2939
|% -0,23
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-3,88
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|0,36
|