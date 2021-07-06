***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.07.2021 14:47
-TL olarak onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 118.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 120.000.000.-TL (Yüzyirmimilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946913
BIST
15:291.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.391
15:298,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
15:2910,2586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0343
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2352
15:29504,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,88
|Açılış
|: 504,16
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,87
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler15:29
|EDATA
|7,26
|19.042.762
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.132.348
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.178.681
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.113.679
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,09
|6.847.151
|% -6,93
|
|GARAN
|8,73
|1.102.200.998
|% 1,04
|
|THYAO
|14,05
|494.453.257
|% -0,50
|
|KOZAL
|111,70
|378.264.076
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,45
|352.132.670
|% 0,18
|
|EREGL
|18,28
|347.928.047
|% 0,33
|
|GARAN
|8,73
|1.102.200.998
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,24
|258.742.307
|% 0,45
|
|ODAS
|1,91
|140.415.859
|% 0,53
|
|PEKGY
|1,32
|93.063.082
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|352.132.670
|% 0,18
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6539
|8,6559
|% -0,10
|
|Euro
|10,2439
|10,2586
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9770
|12,0371
|% 0,11
|
|Frank
|9,3479
|9,4042
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3029
|2,3144
|% -0,05
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|22,00
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|25,00
|
|Tam
|3.318
|3.400
|28,81
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|13,93
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,97
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,85
|76,85
|-0,31
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.16 ) 1, 504
-
15:44XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 8, 256.00 milyon TL de
-
15:44DERHL
Yüzde 6.11 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 758, 830 adet işlem
-
15:43MEPET
Yüzde 4.91 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 896 adet işlem
-
15:42ARMDA
Yüzde 8.18 oranında artışla 54.90 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 661 adet işlem