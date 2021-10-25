***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.10.2021 10:03
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavan tutarı SPK tarafından 46.600.000-TL olarak onaylanmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 46.600.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.10.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 15.09.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 130.000.000.-TL (YüzotuzmilyonTL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972123
BIST
11:151.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.488
En Düşük
1.471
11:159,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1331
|Açılış
|: 9,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
11:1511,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1720
|Açılış
|: 11,3255
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
11:15564,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 11,15
|Açılış
|: 564,72
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler11:13
|MERIT
|26,18
|23.040.910
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|2.970.148
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|62.769.050
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|80.400.446
|% 9,91
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,55
|363.677
|% -3,98
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|AGESA
|20,70
|1.511.267
|% -3,45
|
|GARAN
|9,03
|755.359.353
|% -0,99
|
|GUBRF
|63,60
|364.798.249
|% 8,16
|
|TUPRS
|140,80
|285.608.510
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,55
|276.650.070
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,59
|275.595.911
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,59
|275.595.911
|% 0,39
|
|GARAN
|9,03
|755.359.353
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,98
|147.161.805
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,55
|276.650.070
|% 0,40
|
|AKBNK
|5,46
|192.613.336
|% 0,18
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7354
|9,7395
|% 1,43
|
|Euro
|11,3536
|11,3602
|% 1,50
|
|Sterlin
|13,4172
|13,4845
|% 1,90
|
|Frank
|10,6043
|10,6682
|% 1,55
|
|Riyal
|2,5940
|2,6070
|% 1,62
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|7,81
|
|Altın Gr.
|565
|565
|10,99
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,17
|
|B. Petrol
|85,27
|85,27
|0,63
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:24IZTAR
Yüzde 5.91 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 991 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, HALKB, GARAN
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 77 artarak (% 0.44 ) 1, 309
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, DOBUR, HEDEF, TSPOR, DOKTA, MERIT
-
11:23
IZTAR, DOKTA, HEDEF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında