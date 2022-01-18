***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.01.2022 16:24
105.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 105.000.000.-TL (Yüzbeşmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994887
BIST
17:222.009
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -76,59
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.007
17:2213,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1843
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:2215,4741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1399
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:22792,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 6,61
|Açılış
|: 792,72
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:22
|IZTAR
|23,10
|57.063.846
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|471,20
|81.007.364
|% 9,63
|
|KRSTL
|5,24
|84.023.011
|% 9,62
|
|DOBUR
|92,70
|14.305.058
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.644.022
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,85
|3.472.903.576
|% -1,17
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|YKBNK
|3,97
|2.452.776.124
|% -1,49
|
|AKBNK
|7,65
|1.838.554.028
|% -1,29
|
|YKBNK
|3,97
|2.452.776.124
|% -1,49
|
|GARAN
|11,85
|3.472.903.576
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,42
|694.383.765
|% -3,59
|
|AKBNK
|7,65
|1.838.554.028
|% -1,29
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5996
|13,6218
|% 1,37
|
|Euro
|15,4602
|15,4741
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,4024
|18,4947
|% 0,68
|
|Frank
|14,7759
|14,8649
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 1,18
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|792
|792
|6,32
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,20
|0,23
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|0,74
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 5 kaybederek (% -3.53 ) 2, 230
-
17:34XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 36 altında . İşlem hacmi 32, 889.00 milyon TL de
-
17:32SELVA
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 438 adet işlem
-
17:31PENTA
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 308.30 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 908 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 2, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 54 altında . İşlem hacmi 31, 604.00 milyon TL de