***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.02.2022 15:59
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 105.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.02.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.02.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 105.000.000.-TL (Yüzbeşmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004520
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1318
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,7071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1384
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05841,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -13,73
|Açılış
|: 841,58
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8749
|13,9062
|% -0,83
|
|Euro
|15,6815
|15,7385
|% -0,68
|
|Sterlin
|18,5484
|18,6414
|% -0,88
|
|Frank
|14,8991
|14,9889
|% -1,26
|
|Riyal
|3,6888
|3,7073
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-14,65
|
|Altın Gr.
|842
|843
|-12,80
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|-1,83
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem