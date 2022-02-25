***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2022İhraç Tavanı Tutarı 105.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.02.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.02.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 105.000.000.-TL (Yüzbeşmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004520BIST