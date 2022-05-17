***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.05.2022 16:29
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030883
BIST
16:172.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 24,98
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.416
En Düşük
2.380
16:1715,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2192
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:1716,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,3951
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:17928,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 17,33
|Açılış
|: 928,33
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ORCAY
|19,91
|217.160.441
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.279.788
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.482.993
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.684.370
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|35.049.618
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.047.750
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|YUNSA
|27,60
|26.052.237
|% -6,06
|
|THYAO
|42,94
|2.825.157.915
|% 0,51
|
|SISE
|19,97
|2.110.492.098
|% 3,47
|
|AKBNK
|7,89
|1.149.869.319
|% -1,00
|
|KRDMD
|14,96
|1.134.377.513
|% 0,34
|
|SAHOL
|19,43
|1.100.583.199
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,66
|758.849.525
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,33
|967.654.330
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|177.977.302
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,89
|1.149.869.319
|% -1,00
|
|SISE
|19,97
|2.110.492.098
|% 3,47
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7360
|15,7603
|% 1,41
|
|Euro
|16,6036
|16,6353
|% 2,43
|
|Sterlin
|19,6432
|19,7417
|% 2,93
|
|Frank
|15,8385
|15,9339
|% 2,57
|
|Riyal
|4,1973
|4,2184
|% 1,66
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,81
|
|Altın Gr.
|929
|929
|17,67
|
|Cumhuriyet
|6.183
|6.277
|105,00
|
|Tam
|6.161
|6.320
|109,18
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,81
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|26,41
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,22
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,45
|
Seans Raporu
16:17
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