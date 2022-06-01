***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.06.2022 09:56
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları ihraç Tavanı SPK Başvurusu Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033785
BIST
10:092.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,03
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.567
En Düşük
2.554
10:0916,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0354
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4449
En Düşük
16,3733
10:0917,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,6522
En Düşük
17,5427
10:09969,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 969,77
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler10:07
|MZHLD
|79,70
|2.539.009
|% 8,81
|
|OZRDN
|12,62
|443.526
|% 7,50
|
|ESCOM
|17,09
|2.889.247
|% 5,36
|
|CASA
|140,00
|237.300
|% 5,34
|
|COSMO
|10,46
|40.417
|% 4,60
|
|AVGYO
|2,80
|899.928
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,09
|277.709
|% -9,52
|
|METRO
|1,08
|3.052.946
|% -9,24
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,29
|2.082.540
|% -6,27
|
|THYAO
|49,66
|78.332.699
|% -0,48
|
|TUPRS
|276,00
|64.677.109
|% 1,81
|
|YKBNK
|4,65
|38.482.789
|% 0,87
|
|SISE
|20,94
|36.100.056
|% -0,19
|
|SAHOL
|21,26
|34.178.780
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,31
|27.883.629
|% 2,34
|
|ZOREN
|2,18
|22.975.518
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,65
|38.482.789
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,82
|17.357.852
|% -1,74
|
|TSKB
|2,25
|12.632.079
|% 1,35
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4233
|16,4310
|% 0,22
|
|Euro
|17,6253
|17,6447
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6332
|20,7366
|% 0,09
|
|Frank
|17,0445
|17,1472
|% 0,10
|
|Riyal
|4,3654
|4,3873
|% 0,08
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,17
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,12
|
Seans Raporu
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