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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.06.2022 09:56
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları ihraç Tavanı SPK Başvurusu Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının türü, ihraç dilimleri, vadesi, gösterge faiz oranı, ek getiri oranı, faiz ödeme sıklığı, aracı kurum vb. hususların piyasa koşullarına göre belirlenmesi konusunda şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033785


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Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
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B. Petrol 117 117 1,12  
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