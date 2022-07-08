***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.07.2022 12:12
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.07.2023
Ek Açıklamalar
150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin SPK onayı 06/07/2022 tarih ve 2022/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'n de yayınlanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044316
BIST
12:272.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:2717,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0573
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:2717,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0366
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:27967,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,97
|Açılış
|: 967,35
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:25
|GESAN
|52,25
|208.293.105
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.236.339
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.631.712
|% 9,72
|
|FONET
|15,18
|11.629.256
|% 8,97
|
|ASUZU
|167,90
|159.797.960
|% 8,74
|
|ISGYO
|15,22
|67.458.617
|% -4,64
|
|IZINV
|17,12
|4.518.965
|% -4,25
|
|MZHLD
|83,00
|8.761.272
|% -3,60
|
|DERHL
|9,05
|10.165.534
|% -3,10
|
|BERA
|14,70
|57.717.730
|% -2,91
|
|THYAO
|49,34
|1.176.703.912
|% 0,28
|
|SISE
|21,54
|574.040.316
|% 0,56
|
|EREGL
|26,44
|569.597.278
|% 0,84
|
|KRDMD
|10,73
|390.498.455
|% 1,61
|
|RUBNS
|14,82
|374.034.938
|% -1,98
|
|YKBNK
|4,28
|220.248.235
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,82
|119.268.562
|% -0,70
|
|KRDMD
|10,73
|390.498.455
|% 1,61
|
|ODAS
|2,88
|88.426.378
|% 1,77
|
|SISE
|21,54
|574.040.316
|% 0,56
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3096
|17,3245
|% 0,33
|
|Euro
|17,5200
|17,5286
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,6443
|20,7479
|% -0,19
|
|Frank
|17,6375
|17,7437
|% -0,01
|
|Riyal
|4,6000
|4,6231
|% 0,38
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-4,21
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.512
|6.611
|18,00
|
|Tam
|6.505
|6.595
|9,00
|
|Yarım
|3.184
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,61
|