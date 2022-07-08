***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 31.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.07.2023Ek Açıklamalar150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin SPK onayı 06/07/2022 tarih ve 2022/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'n de yayınlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044316BIST