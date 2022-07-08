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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.07.2022 12:12
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.07.2023

Ek Açıklamalar
150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin SPK onayı 06/07/2022 tarih ve 2022/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'n de yayınlanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044316


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 208.293.105 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.236.339 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.631.712 % 9,72  
FONET 15,18 11.629.256 % 8,97  
ASUZU 167,90 159.797.960 % 8,74  
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12:25 Alış Satış %  
Dolar 17,3096 17,3245 % 0,33  
Euro 17,5200 17,5286 % -0,20  
Sterlin 20,6443 20,7479 % -0,19  
Frank 17,6375 17,7437 % -0,01  
Riyal 4,6000 4,6231 % 0,38  
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12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -4,21  
Altın Gr. 967 967 1,72  
Cumhuriyet 6.512 6.611 18,00  
Tam 6.505 6.595 9,00  
Yarım 3.184 3.223 3,00  
Çeyrek 1.595 1.613 3,00  
Gümüş.Ons 19,09 19,12 -0,13  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 -0,05  
B. Petrol 104 104 -0,61  
Seans Raporu 12:25
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