***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.07.2022 11:39
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK İhraç belgesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Spk İhraç Belgesinin tarafımıza ulaşması sebebiyle dosya ekine eklenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023
Ek Açıklamalar
150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına ilişkin SPK onayı 06/07/2022 tarih ve 2022/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'n de yayınlanmış olup ihraç belgesinin tarafımıza ulaşması üzerine dosya ekinde paylaşılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 creditwest ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045707
BIST
11:482.433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 50,27
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.436
En Düşük
2.402
11:4817,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1041
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
11:4817,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1827
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:48966,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,44
|Açılış
|: 966,48
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:46
|RTALB
|9,24
|100.220.826
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|76.115.567
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.048.110
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|BIZIM
|18,98
|27.625.771
|% 8,83
|
|GESAN
|47,56
|146.778.100
|% -7,56
|
|SILVR
|20,62
|49.693.472
|% -6,44
|
|PINSU
|5,92
|20.472.913
|% -5,13
|
|DOBUR
|44,58
|4.124.690
|% -4,33
|
|SMRTG
|30,38
|84.979.746
|% -3,56
|
|THYAO
|48,58
|1.239.217.015
|% 1,34
|
|EREGL
|27,28
|850.552.466
|% 5,08
|
|TUPRS
|239,70
|422.708.324
|% 5,22
|
|SASA
|41,08
|377.591.060
|% 3,58
|
|KRDMD
|10,73
|315.761.376
|% 4,79
|
|EKGYO
|2,97
|272.911.670
|% 0,68
|
|ODAS
|3,41
|301.740.141
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,30
|234.271.065
|% 2,87
|
|TSKB
|2,15
|103.099.622
|% 2,87
|
|EREGL
|27,28
|850.552.466
|% 5,08
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4851
|17,5082
|% 0,62
|
|Euro
|17,7151
|17,7328
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,8136
|20,9179
|% 1,12
|
|Frank
|17,8732
|17,9809
|% 0,65
|
|Riyal
|4,6433
|4,6666
|% 0,51
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,04
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.592
|6.672
|-32,00
|
|Yarım
|3.203
|3.256
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.628
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,56
|