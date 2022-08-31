***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.08.2022 16:39
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihraç tavanı hakkında yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 90.000.000.-TL (Doksanmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermişti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059098
BIST
16:383.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 29,30
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.196
En Düşük
3.160
16:3818,2024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
16:3818,2120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
16:381.000,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.000,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EGGUB
|279,40
|91.050.099
|% 10,00
|
|ESEN
|42,72
|190.251.894
|% 9,99
|
|KONTR
|234,50
|419.048.413
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|53.667.774
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|3.765.485
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.416.732
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,50
|16.051.831
|% -9,78
|
|FENER
|59,65
|320.679.426
|% -5,91
|
|THYAO
|72,55
|5.574.638.767
|% 2,98
|
|PETKM
|13,99
|4.055.160.657
|% 4,01
|
|GARAN
|23,46
|3.713.894.400
|% -3,14
|
|YKBNK
|7,12
|3.272.102.677
|% 3,79
|
|HALKB
|8,57
|2.722.588.186
|% 9,31
|
|EKGYO
|4,06
|2.065.352.779
|% 0,74
|
|YKBNK
|7,12
|3.272.102.677
|% 3,79
|
|HALKB
|8,57
|2.722.588.186
|% 9,31
|
|PETKM
|13,99
|4.055.160.657
|% 4,01
|
|ISCTR
|8,06
|2.256.206.315
|% 1,26
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1784
|18,2024
|% 0,01
|
|Euro
|18,2015
|18,2120
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,0529
|21,1585
|% -0,25
|
|Frank
|18,5075
|18,6190
|% -0,32
|
|Riyal
|4,8250
|4,8492
|% 0,09
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-10,59
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-70,00
|
|Tam
|6.723
|6.776
|-56,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,99
|95,99
|-1,85
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53BAGFS
Yüzde 5.19 oranında artışla 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 931, 118 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 3, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 54, 183.00 milyon TL de
-
16:51DOGUB
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 467 adet işlem
-
16:50SOKM
Yüzde 4.64 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 658, 451 adet işlem
-
16:49VERTU
Yüzde 5.02 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 132 adet işlem