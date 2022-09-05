***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.09.2022 14:14
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin SPK'na başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 90.000.000.-TL (Doksanmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermişti. 05/09/2022 tarihinde SPK'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060139
BIST
14:203.331
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 108,37
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.332
En Düşük
3.248
14:2018,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
14:2018,0845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0344
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
14:201.004,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.004,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler14:18
|KRDMD
|12,88
|2.714.093.950
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.021.333
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|38.190.977
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.218.815
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.150.395
|% -9,97
|
|ULUSE
|131,00
|57.902.806
|% -8,01
|
|DOGUB
|10,51
|15.106.911
|% -6,74
|
|MOBTL
|2,29
|168.908.445
|% -6,15
|
|BJKAS
|8,10
|159.558.968
|% -4,59
|
|EREGL
|30,80
|5.751.597.312
|% 9,30
|
|THYAO
|73,55
|4.552.084.949
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,14
|4.260.039.046
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,47
|3.406.106.451
|% 3,38
|
|EKGYO
|4,39
|3.289.034.039
|% 8,40
|
|EKGYO
|4,39
|3.289.034.039
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,14
|4.260.039.046
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,47
|3.406.106.451
|% 3,38
|
|ISCTR
|9,33
|2.093.169.659
|% 5,54
|
|KRDMD
|12,88
|2.714.093.950
|% 9,99
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2111
|18,2383
|% 0,21
|
|Euro
|18,0806
|18,0860
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8972
|21,0020
|% 0,03
|
|Frank
|18,4881
|18,5995
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8341
|4,8584
|% 0,15
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|1,57
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|9,00
|
|Tam
|6.774
|6.826
|61,00
|
|Yarım
|3.301
|3.337
|30,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.668
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,23
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,10
|
|B. Petrol
|95,75
|95,75
|2,73
|
Seans Raporu
14:18
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-
14:33SKBNK
Yüzde 9.18 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 866, 448 adet işlem
-
14:32EREGL
Yüzde 9.37 oranında artışla 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 333, 240 adet işlem
-
14:31SEKFK
Yüzde 6.89 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 071, 603 adet işlem
-
14:30OYYAT
Yüzde 7.04 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 440, 168 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 34 artarak (% 3.73 ) 3, 625