***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.09.2022 16:32
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 90.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.09.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 90.000.000.-TL (Doksanmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermişti. 05/09/2022 tarihinde SPK'na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064511
BIST
16:383.275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,42
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
16:3818,3330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
16:3818,1849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0694
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
16:38986,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,13
|Açılış
|: 986,04
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ZOREN
|3,96
|963.420.620
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.663.197
|% 10,00
|
|MERKO
|7,27
|153.025.137
|% 9,98
|
|BAGFS
|21,86
|114.724.179
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|77.753.294
|% 9,93
|
|KZBGY
|32,12
|81.887.246
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.225.912
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|205.732.157
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|872.381.623
|% -9,83
|
|THYAO
|70,35
|4.143.301.761
|% -2,90
|
|ASELS
|32,12
|3.498.972.536
|% 4,42
|
|VAKBN
|8,08
|2.585.789.672
|% -4,15
|
|GARAN
|19,46
|2.260.105.539
|% -3,38
|
|HALKB
|8,15
|2.093.150.232
|% -3,09
|
|EKGYO
|3,97
|1.926.545.455
|% -1,00
|
|VAKBN
|8,08
|2.585.789.672
|% -4,15
|
|YKBNK
|7,09
|2.037.867.206
|% -0,98
|
|SKBNK
|3,12
|872.381.623
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,96
|963.420.620
|% 10,00
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3231
|18,3330
|% 0,08
|
|Euro
|18,1659
|18,1849
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,7134
|20,8173
|% -0,29
|
|Frank
|18,9357
|19,0498
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8563
|4,8807
|% 0,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,76
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.764
|19,00
|
|Tam
|6.686
|6.775
|0,00
|
|Yarım
|3.258
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,14
|
|B. Petrol
|92,05
|92,05
|1,43
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53HATEK
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 269, 525 adet işlem
-
16:52MOBTL
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 914, 592 adet işlem
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16:51XU100
Endeks 3, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 47, 681.00 milyon TL de
-
16:50ARSAN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 235 adet işlem
-
16:49ZRGYO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 737, 413 adet işlem