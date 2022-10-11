***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2022 14:17
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 150.000.000.-TL (Yüzellimilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070704
BIST
15:233.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 20,33
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.602
En Düşük
3.564
15:2318,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2318,0990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0696
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:23998,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,32
|Açılış
|: 998,01
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ERCB
|46,72
|48.320.141
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.623.028
|% 9,90
|
|KRONT
|57,80
|31.120.911
|% 9,89
|
|YAYLA
|4,78
|64.680.878
|% 9,89
|
|MARTI
|4,05
|92.711.858
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.118.432
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.274.603
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|200.836.285
|% -6,97
|
|THYAO
|86,05
|3.094.553.992
|% -0,12
|
|PETKM
|14,99
|2.180.066.227
|% 2,95
|
|SASA
|86,25
|2.106.878.041
|% 0,58
|
|ASELS
|32,68
|1.630.756.040
|% -0,31
|
|AKBNK
|12,97
|1.314.807.011
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,35
|1.257.262.453
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|270.310.146
|% 1,75
|
|PETKM
|14,99
|2.180.066.227
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,23
|1.122.867.082
|% 2,24
|
|ODAS
|7,87
|981.014.824
|% 4,52
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5789
|18,5875
|% 0,06
|
|Euro
|18,0878
|18,0990
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,5595
|20,6626
|% 0,38
|
|Frank
|18,5902
|18,7022
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,73
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.690
|6.792
|-21,00
|
|Tam
|6.726
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.278
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-1,32
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:38LKMNH
Yüzde 6.47 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 773 adet işlem
-
15:36KONYA
Yüzde 4.58 oranında artışla 1, 592.60 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 941 adet işlem
-
15:35XU100
Endeks 3, 599 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 36, 249.00 milyon TL de
-
15:34ACSEL
Yüzde 8.25 oranında artışla 64.30 lira fiyatla işlem gören hissede 864, 161 adet işlem
-
15:33IHEVA
Yüzde 5.74 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 889, 254 adet işlem