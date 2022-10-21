***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.10.2022 16:57
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 210.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 210.000.000.-TL (İkiyüzonmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073303
BIST
17:233.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 41,07
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.948
En Düşük
3.888
17:2318,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:2318,2039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:23980,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,22
|Açılış
|: 980,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:23
|SMRTG
|75,90
|560.411.925
|% 10,00
|
|NTHOL
|12,98
|208.179.048
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.692.424
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.856.976
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|172.531.640
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,80
|84.768.090
|% -5,17
|
|NTGAZ
|28,90
|105.278.873
|% -4,49
|
|HKTM
|70,30
|52.292.445
|% -3,43
|
|ULUFA
|4,40
|24.487.229
|% -3,30
|
|THYAO
|98,25
|4.953.497.682
|% -0,81
|
|EKGYO
|4,68
|2.848.162.137
|% 4,00
|
|SISE
|31,74
|2.785.869.175
|% 1,21
|
|TUPRS
|374,60
|2.445.940.270
|% 1,74
|
|SASA
|92,65
|2.423.845.588
|% 8,68
|
|EKGYO
|4,68
|2.848.162.137
|% 4,00
|
|TSKB
|2,94
|1.039.754.273
|% 5,00
|
|SKBNK
|1,98
|640.858.266
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,63
|2.300.589.761
|% -0,62
|
|VAKBN
|9,05
|1.655.296.003
|% 2,49
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5902
|18,6003
|% -0,03
|
|Euro
|18,1924
|18,2039
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7523
|20,8564
|% -0,37
|
|Frank
|18,4094
|18,5203
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% 0,03
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|13,77
|
|Altın Gr.
|981
|982
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.707
|-17,00
|
|Tam
|6.652
|6.767
|58,00
|
|Yarım
|3.241
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,10
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|1,01
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38ATLAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 676, 456 adet işlem
-
17:37ORCAY
Yüzde 5.74 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 278, 021 adet işlem
-
17:36KONYA
Yüzde 6.56 oranında artışla 2, 189.90 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 759 adet işlem
-
17:35EUREN
Yüzde 9.78 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 107, 081 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 99 artarak (% 0.65 ) 4, 302