***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.10.2022 09:19
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 210.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 210.000.000.-TL (İkiyüzonmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074223
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
0
En Düşük
0
18:0518,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5978
En Düşük
18,4735
18:05994,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,99
|Açılış
|: 994,61
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
995,47
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSMEN
|47,74
|8.386.515
|% 0,20
|
|SMRTG
|77,90
|470.759.865
|% 0,00
|
|SUNTK
|39,98
|45.569.125
|% 0,00
|
|OBASE
|21,48
|42.847.818
|% 0,00
|
|RNPOL
|18,49
|49.596.467
|% 0,00
|
|SMRTG
|77,90
|470.759.865
|% 0,00
|
|SUNTK
|39,98
|45.569.125
|% 0,00
|
|OBASE
|21,48
|42.847.818
|% 0,00
|
|RNPOL
|18,49
|49.596.467
|% 0,00
|
|ULUFA
|4,02
|39.994.030
|% 0,00
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 0,00
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,00
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 0,00
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5995
|18,6133
|% 0,06
|
|Euro
|18,5707
|18,5809
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2874
|21,3941
|% 0,05
|
|Frank
|18,6586
|18,7710
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9344
|4,9592
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|9,00
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,44
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.653
|6.758
|-11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,55
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|91,00
|91,00
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB