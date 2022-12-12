***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 210.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.12.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 210.000.000.-TL (İkiyüzonmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 BAŞVURU FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086650BIST