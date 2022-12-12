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***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.12.2022 17:45
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 210.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.12.2023

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 210.000.000.-TL (İkiyüzonmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 BAŞVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086650


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Tam 7.181 7.243 -22,00  
Yarım 3.477 3.541 -11,00  
Çeyrek 1.744 1.770 -5,00  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 -0,12  
Gümüş Gr. 13,93 13,95 -0,10  
B. Petrol 78,00 78,00 1,90  
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