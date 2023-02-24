***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.02.2023 12:24
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" kapsamında yurt içinde 190.000.000.-TL (Yüzdoksanmilyon TL) nominal değerine kadar borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul) işlem görecek şekilde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116672
BIST
14:125.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,46
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1218,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1219,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0394
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:121.106,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.106,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.583.318
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.708.229
|% 9,96
|
|BASCM
|6,18
|2.430.850
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,14
|2.657.914
|% -8,20
|
|QNBFL
|88,00
|73.749
|% -7,17
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|DERHL
|5,36
|19.473.392
|% -5,96
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|EREGL
|44,88
|3.961.744.016
|% 1,13
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,56
|2.369.051.693
|% 7,03
|
|TUPRS
|600,10
|2.364.477.934
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|EKGYO
|8,27
|2.337.900.112
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,97
|1.279.874.496
|% 3,64
|
|AFYON
|11,10
|993.082.467
|% 8,72
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8782
|18,8822
|% 0,04
|
|Euro
|19,9784
|19,9847
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,5942
|22,7076
|% -0,13
|
|Frank
|20,1181
|20,2393
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0165
|5,0416
|% 0,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,54
|